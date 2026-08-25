Camila Flores recurre a Contraloría por contratación de Claudia Mix en Calle Larga tras pago de $3,9 millones

La senadora por Valparaíso Camila Flores ofició a la Contraloría General de la República para solicitar que se revisen las condiciones de contratación de la exdiputada Claudia Mix en la Municipalidad de Calle Larga, luego de conocerse que durante julio recibió un pago bruto de $3,9 millones.

El requerimiento se suma a los cuestionamientos surgidos al interior del Concejo Municipal, donde cinco de sus seis integrantes anunciaron que también acudirán al organismo fiscalizador para esclarecer las funciones y remuneraciones de la exparlamentaria.

Según antecedentes publicados por Radio Bío Bío a partir de información de Transparencia, Mix fue incorporada inicialmente al municipio mediante un contrato a honorarios por $2.339.000. Entre sus labores figuran asesorías y apoyo técnico en materias de salud, mujer y familia, además de trabajo asociado al programa de gobierno comunal.

Sin embargo, durante julio se registró a su nombre un pago bruto de $3.900.000, diferencia que motivó las consultas de concejales sobre el fundamento del monto y las funciones que actualmente desempeño.

¿Qué pidió esclarecer Camila Flores?

En su presentación, Flores solicitó a Contraloría determinar bajo qué modalidad fue incorporada Mix al municipio y si existió un concurso público o se trató de una contratación asociada a facultades de exclusiva confianza de la alcaldesa Dina González.

También pidió precisar el vínculo contractual de la exdiputada, sus funciones específicas, la remuneración que le corresponde y los antecedentes profesionales considerados para su contratación.

“Estamos hablando de casi cuatro millones de pesos pagados con recursos públicos en una comuna donde cada peso debe ser utilizado con responsabilidad”, sostuvo la senadora.

Flores afirmó que corresponde explicar “por qué se fijó esa remuneración, cuáles son las funciones concretas que desempeña la señora Mix y bajo qué procedimiento fue contratada”.