CNN Chile y el CEP sellan alianza multiplataforma para difundir investigaciones sociales sobre el país

CNN Chile y el Centro de Estudios Públicos (CEP) concretaron un acuerdo de colaboración estratégica para la difusión multiplataforma de estudios e investigaciones orientadas a analizar y comprender las principales transformaciones de la sociedad chilena. La iniciativa contempla la divulgación coordinada de contenidos originales de la plataforma C22 del CEP, a través de las pantallas televisivas, señales digitales, espacios audiovisuales y redes sociales del canal informativo.

Según establece el acuerdo, el trabajo conjunto resguardará plenamente tanto “la independencia editorial de CNN Chile” como “la independencia académica, metodológica e institucional del CEP”.

El acuerdo fue sellado en las oficinas del Centro de Estudios Públicos por Juan Luis Ossa, director del CEP y Alexis Collao, Gerente General de CNN Chile.

Bajo el liderazgo del investigador senior Aldo Mascareño, el equipo de C22 del Centro de Estudios Públicos (CEP) aportará estudios sustentados en métodos computacionales avanzados, análisis de macrodatos y herramientas de las ciencias sociales aplicadas.

El catálogo de difusión prevé profundizar en problemáticas clave como la efectividad de las implicancias éticas y regulatorias del avance de la inteligencia artificial en la vida cotidiana, y los desafíos demográficos de largo plazo.

Respecto al formato de despliegue en pantalla, CNN Chile reservará un segmento donde los investigadores de C22 presentarán los hallazgos principales de cada estudio.