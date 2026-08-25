Andrés Obregón llega a Chile con su “Todo Pasa Tour”: Fecha, lugar y entradas

El cantautor mexicano Andrés Obregón llegará a Santiago el próximo viernes 9 de octubre como parte de su gira internacional Todo Pasa Tour, con la que durante los próximos meses recorrerá distintas ciudades de Latinoamérica y Europa.
Nacido en León, Guanajuato, Obregón ha desarrollado su carrera principalmente dentro del pop y la balada.
Además de cantante y compositor, participa como músico y productor en sus trabajos, con un repertorio centrado en experiencias relacionadas con las relaciones de pareja, las rupturas y la nostalgia.
Entre las canciones que han contribuido a ampliar su audiencia en plataformas digitales se encuentran Mar y Bosque, Pausa, Sin Maquillar yPaulina.
Su trabajo también lo ha llevado a colaborar o compartir proyectos con artistas como Carlos Rivera, Andrés Cepeda, Manuel Medrano y el grupo español Taburete.
¿Cuándo y dónde será el concierto de Andrés Obregón en Chile?
El espectáculo está programado para el viernes 9 de octubre, a las 20:30 horas, en Estudio 13, ubicado en Inés Matte Urrejola 0848, Providencia, Santiago.
Las entradas se encuentran disponibles mediante Ticketpro.
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