Andrés Obregón llega a Chile con su “Todo Pasa Tour”: Fecha, lugar y entradas

El cantautor mexicano Andrés Obregón llegará a Santiago el próximo viernes 9 de octubre como parte de su gira internacional Todo Pasa Tour, con la que durante los próximos meses recorrerá distintas ciudades de Latinoamérica y Europa.

Nacido en León, Guanajuato, Obregón ha desarrollado su carrera principalmente dentro del pop y la balada.

Además de cantante y compositor, participa como músico y productor en sus trabajos, con un repertorio centrado en experiencias relacionadas con las relaciones de pareja, las rupturas y la nostalgia.

Entre las canciones que han contribuido a ampliar su audiencia en plataformas digitales se encuentran Mar y Bosque, Pausa, Sin Maquillar yPaulina.

Su trabajo también lo ha llevado a colaborar o compartir proyectos con artistas como Carlos Rivera, Andrés Cepeda, Manuel Medrano y el grupo español Taburete.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Andrés Obregón en Chile?

El espectáculo está programado para el viernes 9 de octubre, a las 20:30 horas, en Estudio 13, ubicado en Inés Matte Urrejola 0848, Providencia, Santiago.

Las entradas se encuentran disponibles mediante Ticketpro.