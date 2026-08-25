Bárbara Figueroa acusa que reforma de Kast busca darle un “suprapoder” al Presidente: “¿Lo necesitamos de verdad?”

La secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, cuestionó la reforma constitucional de seguridad impulsada por el Gobierno y acusó que la propuesta busca entregar un “suprapoder” al Presidente de la República.

En entrevista con CNN Chile Radio, Figueroa sostuvo que la iniciativa no constituye, a su juicio, un plan integral para combatir el crimen organizado y el narcotráfico, sino que concentra su principal énfasis en ampliar las atribuciones del Ejecutivo.

“¿Necesitamos un presidente con suprapoder? ¿Lo necesitamos de verdad? Esa es la pregunta de fondo”, afirmó.

La dirigenta comunista mencionó entre sus reparos la posibilidad de decretar y extender un nuevo estado de excepción, intervenir comunicaciones y entregar mayores atribuciones al Presidente en la calificación de organizaciones terroristas.

Advierte riesgo de uso arbitrario

Figueroa sostuvo que Chile ya cuenta con un régimen presidencialista y que las nuevas facultades deben analizarse considerando los contrapesos democráticos.

Consultada sobre si una herramienta de estas características podría eventualmente utilizarse para perseguir adversarios políticos, respondió: “Yo creo que existe ese riesgo”.

Sin embargo, agregó que su cuestionamiento principal apunta a que las facultades propuestas no serían necesarias para enfrentar los problemas de seguridad.

“Acá primero no estamos ante una reforma de seguridad. No estamos frente a un plan maestro para poder hacer una definición de líneas gruesas en torno al desafío de combatir el crimen organizado, el narcotráfico y proteger a la ciudadanía. Esto más bien es una reforma constitucional”, señaló.

Figueroa respaldó la posición de los partidos de oposición de solicitar el retiro de la reforma y planteó que el Ejecutivo debería concentrarse primero en implementar y fortalecer las herramientas ya aprobadas.

Entre ellas mencionó la consolidación del Ministerio de Seguridad, las políticas municipales de prevención, la infraestructura penitenciaria, el fortalecimiento de las policías y mayores capacidades de inteligencia.

También insistió en avanzar en el levantamiento del secreto bancario para perseguir los recursos asociados al crimen organizado.

“Si no persigues la ruta del dinero, difícilmente vas a poder combatir de manera efectiva”, afirmó.