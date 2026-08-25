Desbordes emplaza a parlamentarios oficialistas por reforma constitucional: “Terminen con la historia de ganarse titulares en la prensa a costa del Gobierno”

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, emplazó a los parlamentarios y alcaldes oficialistas que han expresado críticas a la reforma constitucional del Gobierno.

Y es que luego de presentada la iniciativa, personeros de sus propias filas manifestaron sus aprensiones en torno a la misma, señalando incluso que podría ser “iliberal” y que entrega demasiadas atribuciones al Presidente de la República.

Ante ello, el Ejecutivo dijo que se abría a discutir la propuesta y a bajar la urgencia de esta.

Bajo ese contexto, es que el jefe comunal de Santiago calificó de “desafortunadas” las declaraciones de algunos oficialistas al pedir bajar la reforma de seguridad.

“Ellos podrían perfectamente plantearle al gobierno directamente su opinión; no tienen para qué hacerlo por la prensa, primer punto. En segundo lugar, yo creo que lo que corresponde acá es decir ‘mire, yo no estoy de acuerdo con tales puntos de la reforma y tenemos que cambiarlo ahora en la discusión legislativa'”, dijo, añadiendo que para eso está la discusión en el Congreso.

En esa línea, Desbordes sostuvo que “a todos los que han señalado que hay que retirar la reforma, discútanla en el Congreso, propónganle al Gobierno cuáles son los cambios que hay que hacer, pero, por favor, terminen con esta historia de ganarse titulares en la prensa a costa del Gobierno”.

Respecto a que el Gobierno no tendría los votos necesarios para aprobar la reforma en el Senado, el jefe comunal apeló a los parlamentarios y alcaldes a que transformen sus críticas en propuestas de modificación para lograr que la iniciativa avance.

Con todo, aseveró que “de ahí a pedir que se retire me parece que es un error tremendo, desafortunadas declaraciones, y luego, si se rechaza la idea de legislar y concurren a ese rechazo votos de Chile, vamos, para mí sería una vergüenza.

Además, invitó a los críticos de la reforma a que, antes de plantar “frases grandilocuentes” sobre pérdidas de derechos o libertades, “vayan a darse una vueltecita a los sectores que están hace rato desesperados y que ya viven en estado de excepción”.