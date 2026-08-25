De veredas opuestas a una agenda común: Vodanovic y Bellolio detallan su apuesta por acuerdos a 30 años para “enfrentar el populismo y la demagogia”

Desde veredas políticas distintas, Tomás Vodanovic (FA) y Jaime Bellolio (UDI) encontraron un diagnóstico común: la política chilena se ha encerrado en la disputa inmediata y necesita recuperar acuerdos capaces de sobrevivir a los gobiernos de turno.

En Tolerancia Cero, los alcaldes de Maipú y Providencia explicaron el sentido de “Chile a 30 años: Una invitación desde dos veredas distintas”, la propuesta conjunta con la que buscan abrir una agenda de políticas de Estado en materias como seguridad, crecimiento, infancia y modernización institucional.

La colaboración, aclararon, no supone borrar sus diferencias ni construir un programa político común entre izquierda y derecha. El punto de encuentro está en otro lugar: enfrentar el cortoplacismo y fortalecer una democracia liberal que, advirtieron, también enfrenta amenazas.

“Nuestro adversario también es el populismo y la demagogia”, resumió Bellolio.

Vodanovic descarta un “buenismo ingenuo”

Vodanovic rechazó que la carta responda a una lógica de acuerdos por los acuerdos o que pretenda ocultar las diferencias entre los sectores que ambos representan.

“Lo primero es descartar que esta carta busque generar este buenismo ingenuo que busca camuflar las diferencias o hacer inexistentes las distancias entre los sectores políticos que Jaime y yo representamos”, explicó.

Según el alcalde de Maipú, el problema está en una política dominada por una “mirada sumamente cortoplacista”, en la que la confrontación semanal termina desplazando la discusión sobre el futuro del país.

“A pesar de nuestras legítimas diferencias, podemos ser capaces como país de proyectar el futuro, de generar políticas de Estado y, en ciertas áreas que nos parecen prioritarias, encontrar ciertos puntos de acuerdo”, sostuvo.

Populismo, demagogia y defensa de la democracia liberal

Bellolio planteó que la existencia de acuerdos de largo plazo tampoco significa renunciar a la competencia política.

“Esto no es una lógica buenista ni significa que no vamos a competir en las próximas elecciones. No, eso va a mantenerse exactamente igual”, afirmó.

El alcalde de Providencia explicó que la apuesta consiste en identificar problemas cuyos resultados exceden los cuatro años de un gobierno. “La idea es básicamente que nosotros queremos plantar árboles de cuya sombra nosotros no vamos a disfrutar”, señaló.

En ese contexto situó al populismo y la demagogia como adversarios de una democracia que, a su juicio, corre el riesgo de perder legitimidad si no consigue responder a las demandas ciudadanas.

La defensa de la democracia liberal apareció como otro punto de encuentro. Vodanovic advirtió que existen amenazas que van desde eventuales derivas autoritarias hasta los desafíos que plantean la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías.

“Hay una construcción institucional y democrática que hoy día vemos que está en riesgo”, sostuvo.

Bellolio, quien se definió como un liberal clásico, destacó a su vez la importancia de mantener la disposición a escuchar al adversario. “Una de las cosas que a mí más me gusta del liberalismo es la capacidad de dudar y, por tanto, de ver en el otro algo de lo cual puedas aprender”, afirmó.

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