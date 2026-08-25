Petróleo retrocede de los US$ 90 tras menor tensión en Medio Oriente mientras el cobre se mantiene sobre los US$ 6,5

Una dinámica jornada han tenido algunas de las principales materias primas del mercado a raíz de un menor temor por una escalada en Medio Oriente.

En concreto, el petróleo tuvo un notorio retroceso en sus índices West Texas Intermediate (WTI) y el Brent. El barril de Texas perdió un 3,27% y cotizó en US$ 82,23.

Por su parte, el crudo Brent cayó de la barrera de los US$ 90 y transó en US$ 89,24 tras ceder 3,18%.

El analista de mercados de Capitaria, Lucas Saavedra, afirmó que la corrección del WTI se debió a una toma de utilidad de los inversionistas.

“El lunes, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, dio a conocer sanciones generalizadas contra empresas y personas que hacen negocios con ese país, describiendo las medidas como un ‘Día D’ económico”, explicó.

“Pese al endurecimiento discursivo, hay una señal de apertura: el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, pidió una solución diplomática al conflicto. Los sectores más pragmáticos del liderazgo iraní preferirían bajar la tensión, mientras que los más intransigentes preferirían continuar el conflicto, y se espera mayor claridad sobre qué facción domina hacia el cierre de esta semana”, precisó.

De igual manera, aseguró que si esta semana no logran llegar a un acuerdo, es muy probable que se vean nuevos repuntes en el precio del petróleo: “Por el contrario, si se ven avances sólidos en las negociaciones, podríamos seguir viendo caídas hasta unos 78 dólares por barril“.

Cobre sube y apunta a los US$ 6,6 la libra

Por su parte, el cobre cerró este martes en US$ 6,54 la libra, con un alza de 0,56% respecto del cierre anterior, según cifras de Cochilco.

En la Bolsa de Metales de Londres, el precio contado del metal se ubicó en US$ 14.425 por tonelada, mientras que el contrato a tres meses cerró en US$ 6,48 la libra, equivalentes a US$ 14.298 por tonelada.

Los contratos a más largo plazo también registraron alzas. El contrato con vencimiento al 15 de diciembre de 2027 subió 0,28% hasta US$ 6,45 la libra, mientras que el contrato al 20 de diciembre de 2028 avanzó 0,32% hasta US$ 6,44 la libra.

El precio promedio del cobre en lo que va del año se ubicó en US$ 6,02 la libra, un 39,74% por sobre igual período de 2025. El promedio del mes a la fecha, en tanto, alcanzó US$ 6,49 la libra, por sobre el promedio de US$ 6,13 registrado el mes anterior.

En cuanto a otras bolsas, en el New York Mercantile Exchange (COMEX) el cobre de alta pureza para entrega en agosto cotizó en US$ 6,59 la libra, mientras que en la Bolsa de Shanghái los cátodos de cobre para entrega en septiembre se transaron en US$ 7,25 la libra, cotización que incluye impuestos.

Inventarios mixtos entre Londres y COMEX

Los inventarios de cobre mostraron un comportamiento mixto entre las principales bolsas de metales. En Londres, el stock bajó 1.525 toneladas hasta 238.725 toneladas entre el 24 y el 25 de agosto, una caída de 0,63%.

En COMEX, en tanto, los inventarios subieron 1.349 toneladas hasta 675.186 toneladas, un alza de 0,20%.

Entre los otros metales cotizados en Londres, el aluminio retrocedió 0,86% hasta US$ 3.188 por tonelada, mientras que el níquel bajó 0,94% hasta US$ 16.780 y el estaño cayó 0,36% hasta US$ 55.700 por tonelada.

En sentido contrario, el plomo subió 0,24% hasta US$ 1.867 y el zinc avanzó 0,05% hasta US$ 3.987 por tonelada.