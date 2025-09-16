Las fondas gratis que habrá en Santiago (y en la Región Metropolitana) para estas Fiestas Patrias

Al menos 15 municipalidades dispondrán de actividades gratuitas para estos próximos días.

A solo horas del inicio de las celebraciones de Fiestas Patrias, se han dado a conocer distintas opciones de fondas gratis en Santiago o en sus cercanías.

Según lo consignado por LUN, en Santiago habrá fondas gratuitas en:

Maipú : La Fonda Terremoto Mayor estará desde el 17 de septiembre en la Plaza de Maipú. Se presentará Daniel Muñoz y Los Marujos.

: La Fonda Terremoto Mayor estará desde el 17 de septiembre en la Plaza de Maipú. Se presentará Daniel Muñoz y Los Marujos. La Florida : La Fiesta Criolla estará en el Gimnasio Municipal, la que se suma a las actividades que se realizarán en el Parque Balneario.

: La Fiesta Criolla estará en el Gimnasio Municipal, la que se suma a las actividades que se realizarán en el Parque Balneario. Quilicura : La fonda estará ubicada el 18 y 19 de septiembre en la Cancha Santa Luisa y se llamará Quilicura Celebra en Familia. Se presentará Noche de Brujas, la Sonora Palacios, Nina la que brilla y Paula Rivas.

: La fonda estará ubicada el 18 y 19 de septiembre en la Cancha Santa Luisa y se llamará Quilicura Celebra en Familia. Se presentará Noche de Brujas, la Sonora Palacios, Nina la que brilla y Paula Rivas. Lo Barnechea : La fonda Viva Chile estará desde el 17 al 21 de septiembre en la explanada El Rodeo. En ella, tocarán Nicole, Los Huasos Quincheros, los Charros de Lumaco y Américo.

: La fonda Viva Chile estará desde el 17 al 21 de septiembre en la explanada El Rodeo. En ella, tocarán Nicole, Los Huasos Quincheros, los Charros de Lumaco y Américo. Huechuraba : En la Plaza Cívica se realizará la Fiesta Costumbrista desde el 18 al 19 de septiembre.

: En la Plaza Cívica se realizará la Fiesta Costumbrista desde el 18 al 19 de septiembre. Pudahuel : La Fondahuel estará en el Parque Amengual entre el 18 y 19 de septiembre.

: La Fondahuel estará en el Parque Amengual entre el 18 y 19 de septiembre. San Joaquín : El Parque La Castrina albergará la Fonda Chilenera el miércoles 17 de septiembre.

: El Parque La Castrina albergará la Fonda Chilenera el miércoles 17 de septiembre. Renca: Tendrá La Gran Fonda entre el 18 y el 21 de septiembre en el Parque Las Palmeras.

A estas se suman otras fondas gratuitas que se realizarán en comunas de la Región Metropolitana, como Tiltil, Calera de Tango, Paine, Alhué, Curacaví, María Pinto y Talagante.

Se puede encontrar la información detallada sobre las respectivas actividades en los sitios y redes sociales de cada municipio.