Las fondas gratis que habrá en Santiago (y en la Región Metropolitana) para estas Fiestas Patrias
Por CNN Chile
16.09.2025 / 09:00
Al menos 15 municipalidades dispondrán de actividades gratuitas para estos próximos días.
A solo horas del inicio de las celebraciones de Fiestas Patrias, se han dado a conocer distintas opciones de fondas gratis en Santiago o en sus cercanías.
Según lo consignado por LUN, en Santiago habrá fondas gratuitas en:
- Maipú: La Fonda Terremoto Mayor estará desde el 17 de septiembre en la Plaza de Maipú. Se presentará Daniel Muñoz y Los Marujos.
- La Florida: La Fiesta Criolla estará en el Gimnasio Municipal, la que se suma a las actividades que se realizarán en el Parque Balneario.
- Quilicura: La fonda estará ubicada el 18 y 19 de septiembre en la Cancha Santa Luisa y se llamará Quilicura Celebra en Familia. Se presentará Noche de Brujas, la Sonora Palacios, Nina la que brilla y Paula Rivas.
- Lo Barnechea: La fonda Viva Chile estará desde el 17 al 21 de septiembre en la explanada El Rodeo. En ella, tocarán Nicole, Los Huasos Quincheros, los Charros de Lumaco y Américo.
- Huechuraba: En la Plaza Cívica se realizará la Fiesta Costumbrista desde el 18 al 19 de septiembre.
- Pudahuel: La Fondahuel estará en el Parque Amengual entre el 18 y 19 de septiembre.
- San Joaquín: El Parque La Castrina albergará la Fonda Chilenera el miércoles 17 de septiembre.
- Renca: Tendrá La Gran Fonda entre el 18 y el 21 de septiembre en el Parque Las Palmeras.
A estas se suman otras fondas gratuitas que se realizarán en comunas de la Región Metropolitana, como Tiltil, Calera de Tango, Paine, Alhué, Curacaví, María Pinto y Talagante.
Se puede encontrar la información detallada sobre las respectivas actividades en los sitios y redes sociales de cada municipio.