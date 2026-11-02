“La inclusión no es un check administrativo”: Fundación Miradas Compartidas premió a empresas líderes en inserción laboral

Con una convocatoria que superó los 600 asistentes provenientes del sector público, el mundo corporativo y la sociedad civil, la Fundación Miradas Compartidas llevó a cabo una nueva edición de los Miradas Compartidas Awards 2026. El evento, realizado en el centro de eventos CentroParque de la comuna de Las Condes, tuvo como objetivo central reconocer a las organizaciones que han impulsado programas sostenibles de inserción para personas con discapacidad intelectual, destacando a aquellas entidades que van más allá del mero cumplimiento de la normativa vigente.

El gerente general de la Fundación Miradas Compartidas, Felipe Olavarría, enfatizó que este tipo de instancias busca generar un cambio de paradigma real en el mundo corporativo nacional. “Hoy premiamos a quienes entendieron que la inclusión no es un check administrativo ni beneficencia, sino una oportunidad de transformación cultural dentro de los equipos”, sostuvo el ejecutivo. Asimismo, Olavarría aseguró que ver a cientos de personas del mundo público y privado reunidas “demuestra que el compromiso existe, pero debemos seguir empujando para que cada persona con discapacidad intelectual tenga un espacio donde desplegar su potencial”.

En la misma línea, la vicepresidenta de la fundación y exparlamentaria, Marcela Sabat, profundizó en el impacto interno que experimentan las instituciones al adoptar estas políticas, en medio de los constantes debates sobre las cuotas exigidas por la Ley de Inclusión Laboral. “Los Miradas Compartidas Awards demuestran que cuando una empresa o institución decide abrir sus puertas a personas con discapacidad intelectual, no les está haciendo un favor: está transformando profundamente su propia cultura interna”, aseguró Sabat. Además, destacó el orgullo de ver a los asistentes “comprometidos con una sociedad que no deja a nadie atrás y que entiende la inclusión como un derecho y un motor de cambio real”.

La ceremonia, que fue conducida por la propia Marcela Sabat junto a la presentadora Angélica Castro, el actor Carlos Díaz y Lucas Orellana, no solo se centró en la entrega de galardones a empresas destacadas en gestión y contratación —como BHP, Coca-Cola Andina y Mutual—, sino que también relevó el arte como un pilar fundamental de integración. En ese contexto, uno de los hitos noticiosos de la jornada fue la presentación exclusiva de “Insoportable”, una nueva serie de comedia impulsada por la fundación que busca derribar sesgos y abordar situaciones cotidianas sobre la discapacidad desde el humor y la empatía.

El certamen, que en esta segunda versión recibió un total de 81 postulaciones distribuidas en nueve categorías, culminó con la presentación en vivo de la banda musical 1 Segundo. Con esta intervención artística, la organización dio por coronada una jornada orientada a visibilizar que el talento, la creatividad y la expresión humana no tienen barreras, consolidando a estos premios como una de las plataformas estratégicas más relevantes del país para compartir buenas prácticas organizacionales.