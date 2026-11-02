“Es inédito”: Irací Hassler cuestiona que Gobierno no repusiera partidas rechazadas del Presupuesto 2027

La diputada Irací Hassler (PC) cuestionó al Gobierno por no reponer ante la Comisión Especial Mixta de Presupuestos algunas de las partidas del erario 2027 que habían sido rechazadas previamente en subcomisiones.

La parlamentaria apuntó particularmente a los recursos correspondientes al Servicio Electoral (Servel) y al Ministerio de Ciencia.

“Es inédito: el Gobierno del Presidente Kast no repuso ante la Comisión Especial Mixta de Presupuestos las partidas rechazadas en las subcomisiones”, sostuvo Hassler a través de su cuenta de X.

La diputada acusó al Ejecutivo de cerrar espacios para alcanzar acuerdos durante la discusión presupuestaria.

“Una decisión que lo retrata de cuerpo entero: se cierra al diálogo, desoye las necesidades de las familias y se niega a corregir sus recortes”, afirmó.

Hassler agregó que “detrás de cada partida hay personas que dependen de esos recursos y programas” y sostuvo que sus preocupaciones requieren respuestas del Gobierno.

Durante la tramitación previa, la partida del Servel fue rechazada el 6 de octubre, mientras que la correspondiente al Ministerio de Ciencia fue rechazada el 21 de octubre, por lo que ambas pasaron a revisión de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.

La discusión del Presupuesto 2027 continúa durante esta semana en el Congreso, luego de que el proyecto acumulara más de 3.800 indicaciones presentadas por el Ejecutivo y parlamentarios.