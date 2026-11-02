Presidente Kast invita a invertir en Chile en medio de visita a España: Es “un país que está de vuelta en el mundo”

Este lunes, durante su visita a España, el presidente José Antonio Kast recibió la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid.

El renocimiento fue entregado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien destacó el trabajo del mandatario desde que asumió el cargo en marzo pasado.

Ambas autoridades apuntaron a las similitudes entre Chile y Madrid, particularmente respecto a las costumbres y al idioma.

Por su parte, Kast expresó que la distinción tiene gran valor porque “viene de un lugar que ha demostrado que la libertad sí funciona” y que la medalla “no la recibe una persona, la recibe nuestra nación, Chile”.

“Nuestro gobierno tiene una convicción clara: la seguridad es el primer deber del Estado y, cuando el Estado no cumple ese deber, no pagan los que tienen más, pagan precisamente los más vulnerables”, afirmó, añadiendo que “sin seguridad no hay orden, sin orden no hay paz, sin paz no hay libertad”.

El mandatario comentó que “eso es lo que Chile y Madrid comparten hoy, la convicción de que la libertad, el orden y el trabajo construyen el futuro de nuestros pueblos. Ese futuro exige progresar materialmente sin renunciar a los valores que dan sentido a nuestra vida, crear riqueza, ampliar oportunidades y mejorar la vida de oportunidades”.

“Siempre tiene que primar la responsabilidad por sobre el populismo y nosotros hemos escogido el camino de la responsabilidad”, acotó.

Al final de su discurso, Kast llamó a invertir en Chile: “Los invitamos a ustedes y a grandes inversionistas de Madrid a que elijan Chile, un país que está de vuelta en el mundo por la seriedad, por la responsabilidad, por el Estado de Derecho, por el cumplimiento de las normas, por hacer que cada uno de nuestros compatriotas tenga mejor calidad de vida. Y por eso más comercio, más inversión, una defensa a la libertad y una voz común en el mundo nos harán más fuertes”.