Comisión Especial Mixta inicia debate del Presupuesto 2027 marcado por “tsunami” de indicaciones y tensión con el Gobierno

La primera de las dos sesiones que se van a desarrollar de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, al menos durante esta jornada, ya finalizó y claramente también hubo polémica. Por ejemplo, respecto a que el Gobierno, rompiendo quizás con la tradición republicana desde que se tramita el erario, no alcanzara, por fuera de plazo, a reponer, al menos ellos querían 66 indicaciones para lograr reponer recursos que habían sido rechazadas en cada una de las cinco subcomisiones mixtas. Ahí ya hemos ido hablando latamente las últimas semanas cómo la partida de Educación con lo que sucede con el programa Yo Elijo Mi PC, con los recursos para los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) o también para la educación superior habían caído. Bueno, de momento no se han repuesto. Lo propio también con los recursos para el Servicio Electoral (Servel), el Ministerio de Ciencias a propósito de Becas Chile.

Toda esa controversia al menos acá en la comisión especial mixta, difícil que se termine zanjando por lo que señalábamos, el Gobierno fuera de plazo no alcanza entonces a ingresar estas enmiendas, por tanto, va a tener que dar la pelea en el siguiente trámite, que ya sería cuando emane ya el informe de la comisión especial mixta de presupuestos de estas 32 partidas, además de la partida de Tesoro Público, y eso se tramite en la Cámara de Diputadas y Diputados, tentativamente la próxima semana. Porque al menos la comisión especial mixta va a estar abocada a la discusión de lo que viene aprobado en cada una de las subcomisiones y también, hay que decirlo, rechazado durante toda esta semana.

Está también la polémica y la controversia por este nuevo tsunami de indicaciones, poco más de 3.800, en todo caso muchas de ellas declaradas derechamente inadmisibles por encontrarse fuera de la idea matriz, pero con todo, es una cifra récord que ya por el lado del oficialismo lo ven al menos algunos parlamentarios como una medida dilatoria o de represalia a propósito de que el ambiente está crispado por la situación del ministro de Justicia Fernando Rabat y porque también desde la oposición han acusado de recortes sociales que ponen en vilo a algunas partidas que también son fundamentales. Con todo ese ambiente se refirió durante esta jornada el subsecretario vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, que obviamente dice, la primera impresión que le da es que están sorprendidos con esta gran cantidad de indicaciones presentadas principalmente por parlamentarios de oposición. Al ojo recordábamos al diputado Daniel Manouchehri, al senador Diego Ibáñez, a la senadora independiente PPD Jimena Órdenes, pero hay otros parlamentarios también que han hecho ingreso de enmiendas. Pero dice que está el ánimo de dialogar, de acercar posiciones en un presupuesto que sabíamos que el gasto iba a ser bajo entendiendo la actual situación fiscal también que atraviesa el país, pero también han dicho que esto no va a ser a costa de, eventualmente, recortar programas sociales, sino que más bien lo que hay que ver es refundir también e ir viendo cuáles son los programas que se encuentran mal evaluados para, ya sea rechazarlos o ir reformulándolos a petición de la oposición.

“Por supuesto que sorprende el número de indicaciones, tengo entendido que nunca antes se habían presentado tantas indicaciones. Pero bueno, nosotros somos muy respetuosos de las atribuciones del Congreso, es una atribución que tienen los parlamentarios, y lo que corresponde al Ejecutivo es tomar las ideas generales de estas indicaciones y tratar de entregar soluciones o llegar a acuerdos razonables con la oposición. Aquí nosotros no le tenemos miedo al diálogo en la Ley de Presupuesto, hemos hecho todos los esfuerzos posibles para que todas las partidas tengan ese respaldo mayoritario del Congreso, y esto lo único que va a hacer es aumentar nuestra vocación de diálogo en esta recta final en que ya se encuentra la Ley de Presupuesto”, sostuvo el subsecretario general de Gobierno.

El presupuesto también lo hemos dicho, tiene un plazo fatal que tiene que ser de acá al 30 de noviembre. De acuerdo al cronograma también que se ha ido informando, da cuenta de que al menos de aquí al 24 o 25 de noviembre la idea de los parlamentarios es que se termine el trámite en su totalidad. Vale decir, que pase por esta especial mixta de presupuestos, luego llegue a la Cámara de Diputados, alcance al Senado y eventualmente poder también tramitar, pasado el 20 de noviembre, lo que sería una comisión mixta y luego su informe, como es sabido y tal como funciona con otros proyectos de ley, debe ser visado por ambas cámaras de la corporación.

Eso procedimentalmente, pero también vamos a pasar a escuchar ya reacciones de parlamentarios que integran esta comisión especial mixta de presupuestos, integrada también por trece senadores y trece diputados. En el caso del diputado y presidente de la Comisión de Hacienda Agustín Romero, quien primero confía en la discusión que ha ido llevando adelante el Gobierno, y que si bien es acotado dada la situación actual del país, señala que no se van a recortar beneficios sociales y que el Gobierno tiene la oportunidad en todo caso de ir explicando aquellos programas que derechamente se podrían ver recortado su presupuesto o van a ser, por qué no decirlo también, discontinuados.

“Tendremos que ir votando cada una de las partidas, cada uno de los ministerios de acuerdo a su mérito, y evidentemente que nosotros tendremos que ir resolviendo si hay algunas son atendibles o no son atendibles. Pero creo que este presupuesto tiene muchos méritos, y dentro de los cuales hay un mérito que yo he destacado, que es poner un presupuesto en donde se gaste mejor, no necesariamente que se gaste más. Y por esa razón yo creo que la discusión tiene que ser amplia, las indicaciones yo parto de la base que se han hecho de buena fe, y por eso yo voy a analizar cada una en su mérito y con la misma buena fe”, indicó el parlamentario del Partido Republicano.

En el desglose al menos de cómo viene el trabajo de las subcomisiones mixtas hay que decir que hay 13 partidas que habían sido visadas en su totalidad, eso quiere decir que no hubo aprensiones o molestias por parte de algunos parlamentarios; hay 14 que fueron visadas pero con algunos compromisos que el Ejecutivo debe adoptar posteriormente; lo mismo sucede con otras 4. Pero hay 2 que derechamente fueron rechazadas. Hablamos de la partida que comprende los recursos para el Servel y también el Ministerio de Ciencias con esa polémica que se había dado por la reducción de recursos para el programa de Becas Chile. Hay que decir también que sucede lo propio con el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), pero ya hay peticiones también a propósito de la situación que atraviesa el ministro de Justicia Fernando Rabat por parte de parlamentarios de oposición de que se vote por separado ciertas indicaciones en la partida principalmente del Ministerio de Justicia, partida que previo a esta polémica probablemente no generaba mayor controversia, pero a raíz de eso entonces la oposición exige de alguna forma una moneda de cambio. Vale decir, que el Ejecutivo remueva al ministro Rabat. Ya no lo consideran un interlocutor válido, como sí tuvo una buena opinión previo a que estallara esta controversia, y por tanto piden que se vote por separada esa partida al momento de que llegue la votación acá en la comisión especial mixta.

Y en ese sentido también hay peticiones de parlamentarios, por ejemplo, la senadora de la Democracia Cristiana, Yasna Provoste, quien presidió la cuarta subcomisión mixta donde se veían dos de las partidas más controversiales en el apartado de Educación y también de Gobiernos Regionales, pide que se repongan los recursos para el programa Yo Elijo Mi PC, de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb). Pero también, además de ella, el senador de la UDI Gustavo Sanhueza, además él es jefe de bancada, dice que este presupuesto se hace cargo nuevamente de 4 años desastrosos en alusión a la administración del expresidente Gabriel Boric. A su vez, la senadora del Partido Socialista Daniella Cicardini criticó la postura que ha tomado el Ejecutivo a lo largo de la tramitación del erario 2027.

“Yo creo que hay que valorar una reunión que tuvimos previa con el ministro de Hacienda donde dijo que él esta semana venía con la disposición a escuchar todos los planteamientos de diferentes sectores de oposición y de gobierno para poder ir tomando después la medida una vez que estén todas las solicitudes hechas y no ir respondiendo de a una, porque en el fondo si se va respondiendo de a una uno puede quedar corto después en el ajuste general que tiene que hacer el presupuesto. Pero creo que es un presupuesto austero que se hace cargo de 4 años de desastre que tuvimos desde el punto de vista del presupuesto de la nación. Lo que siempre ha sucedido es que en la comisión mixta se hacen las reposiciones de las partidas que son rechazadas. Y eso es algo que debiera ocurrir ahora durante el transcurso de la discusión”, manifestó el representante de la UDI.

“El próximo año más de 100.000 niños y niñas van a entrar a séptimo básico. Durante años ese paso tenía algo especial. Era el año en que recibían su computador. Para muchas familias de Atacama, de La Araucanía o de cualquier comuna de nuestro país, urbana o rural, ese era el primer computador de la casa. Era la puerta a hacer no solo las tareas, sino también a investigar y no quedarse atrás. En la cuarta subcomisión rechazamos las partidas de y programas de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), de Junaeb, de educación parvularia, de los servicios locales de educación, de Senapred. Se comprometieron mesas de trabajo y estudios y, como usted ya lo ha señalado, presidente, el plazo de las indicaciones venció el 28 de octubre. Y el Ejecutivo presentó 66 indicaciones a las 16 partidas. Ninguna para reponer lo que rechazamos. Ninguna”, agregó la legisladora de la DC.

“Ahora lo que quiero dejar de manifiesto es las faltas de respeto que tiene el Gobierno con la subcomisión mixta de presupuesto. Porque no repusieron absolutamente nada, ni siquiera las dos partidas que fueron rechazadas en su totalidad. O sea, a mí me huele a una prepotencia sin límites, porque lo que pretende hacer el Gobierno es que la comisión mixta sea un mero trámite y que se vea todo en la Cámara de Diputados y Diputadas. Y eso no se condice con quienes han llamado al diálogo sistemáticamente si en los hechos lamentablemente es totalmente contradictorio”, criticó la miembro de la Comisión de Hacienda.

Relevante lo que decía la senadora Cicardini, respecto a que el Gobierno no llegó, derechamente o fuera de plazo más bien, con estas 66 indicaciones que planeaba ingresar para ir, ya sea cambiando, modificando o mejorando, en alusión a también lo que señalan ellos, parte de los apartados que habían sido rechazados en cada una de las cinco subcomisiones mixtas. Algunos ya lo aluden por parte de la oposición a una estrategia que ha tomado el Gobierno de que la comisión especial mixta sea, por decirlo de alguna manera, un mero trámite y que luego todo se termine arreglando tanto en la Cámara de Diputados, donde ostenta mayoría, como eventualmente también en la tramitación del Senado. Y a propósito también de eso, le consultamos al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, él dice que no es ninguna estrategia o algo que haya sido planeado previamente, porque nos recordaba también que de hecho ya en esta comisión especial mixta de presupuesto, efectivamente, el oficialismo tiene una mayoría. Por tanto, pudieron haber aprobado gran parte de esas enmiendas ya en esa instancia y que pasaran de esa forma al trámite de la próxima semana en la Cámara de Diputadas y Diputados.

“¿Por qué esperar a llevar este debate a la sala cuando es esta comisión especial la que tiene que llegar a esos grandes acuerdos? Porque después en la sala igual hay diferencias, igual hay rechazos, entonces vamos sumando lo que va ocurriendo en cada etapa. No, no, no, en absoluto. De hecho, hay mayoría de oficialismo acá en esta, con total independencia respecto de la política contingente”, argumentó el jefe de la billetera fiscal.

A las 15 horas se retoma entonces la segunda sesión en este caso de comisión especial mixta de presupuestos que, algunos nos señalan, van a estar acá al menos sesionando también martes, miércoles, posiblemente jueves, y podría pasar que, eventualmente, también se sesione en la jornada del viernes con cuestionamientos que, decíamos, no solamente vinieron de la oposición, por ejemplo, al que el Gobierno optara por ingresar fuera de plazo las indicaciones, sino que también del propio oficialismo con las partidas que ya hemos sabido también van a ser parte de una lata discusión, como el caso de gobiernos regionales, donde ya el recorte no sería de entre el 7 al 9%. Hubo un acuerdo ahí con el ministro Quiroz, sino que del 3%, pero se generan dudas. La partida de Educación, lo decíamos también, por la situación de los SLEP, del programa Yo Elijo Mi PC, así como también los recursos para la educación también superior, y hay otras partidas como Obras Públicas y la misma de Justicia, que también han ido generando más de un cuestionamiento en un presupuesto que ya va entrando en su tierra derecha y que tiene que, sí o sí, evacuar un informe de acá al próximo 30 de noviembre como plazo fatal.