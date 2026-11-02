Gobierno advierte al oficialismo por Rabat: “Desde 1990 ningún parlamentario ha votado a favor de una AC contra su propio Gobierno”

El subsecretario de la Segegob y vocero, Gonzalo Arenas, se refirió este lunes a los cuestionamientos de parlamentarios oficialistas por la permanencia en el cargo del ministro de Justicia, Fernando Rabat, tras la polémica por la rebaja de penas a pederastas.

Arenas aseguró que el Gobierno sostiene conversaciones con los parlamentarios oficialistas que critican el respaldo a Rabat. Detalló que en algunos casos se han entregado “mayores explicaciones y antecedentes” sobre la polémica y señaló que con esto esperan desde la administración que se llegue a “acuerdos importantes”.

“Buscamos el apoyo de los partidos que sostienen al Gobierno y, sin duda, la opinión de todos los parlamentarios es importante; conversaremos con todos y, si es necesario, uno a uno para explicar la postura del Gobierno“, remarcó.

Al ser consultado por el posible apoyo de oficialistas a la acusación constitucional que anunciaron partidos de la oposición, envió un mensaje de advertencia a su sector.

“En cuanto a la pregunta de que existiría una especie de oposición por parte de nuestros parlamentarios y algunos que dicen que quizás no va a haber diálogo o quieren apoyar esta acusación constitucional, yo les quiero dar un solo dato: desde 1990 (…) no hay ningún parlamentario de gobierno que haya votado a favor de una acusación constitucional contra su propio gobierno“, enfatizó.

Si bien sostuvo que desde el Gobierno continuarán en diálogo con los parlamentarios que no están convencidos de la continuidad del titular de Justicia, recalcó que “también esperamos que nuestros partidos y nuestros parlamentarios tengan ese tema en cuenta“.

“Aquí no les estamos pidiendo lealtad a un Gobierno o a una decisión política; lo que estamos pidiendo es lealtad a la Constitución que todos los parlamentarios juraron o prometieron cumplir y hacer respetar”, añadió.

Así las cosas, Arenas afirmó que en la administración están “convencidos de que la futura acusación constitucional que se presente, por la información que hemos tenido en la prensa, no cumple con ninguno de los requisitos para configurar las causales que establece la Constitución“.