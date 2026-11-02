Gobierno tras disputas en el oficialismo: “Se ve mal, no nos gusta que peleen entre partidos políticos aliados”

“Por supuesto que se ve mal”. Con esas palabras, el vocero del Gobierno, Gonzalo Arenas, admitió este lunes que las disputas entre parlamentarios oficialistas generan un percance en la imagen de los partidos que apoyan al presidente José Antonio Kast.

El subsecretario fue consultado por los recientes cruces entre el Partido Republicano y Chile Vamos respecto a la permanencia del ministro de Justicia, Fernando Rabat, en el Gobierno, tras la cuestionada rebaja de penas a pederastas.

En primera instancia, Arenas aseguró que a la administración “no le complica” ni le teme a la “discusión” en el oficialismo.

“Las bancadas de diputados no son regimientos, son parlamentarios electos, cada uno tiene su opinión y, por lo tanto, la discusión y el debate entre las distintas posturas parlamentarias siempre van a existir: es saludable, no nos complica”, afirmó.

“Tampoco le tememos al diálogo ni a la discusión y estamos convencidos de que, una vez que logremos conversar con todos y explicar nuestros argumentos, vamos a tener una postura unificada, tanto del Gobierno como de sus partidos políticos“, añadió.

No obstante, reconoció que los enfrentamientos entre legisladores de partidos aliados al Gobierno “se ven mal”: “Por supuesto que se ve mal; no nos gusta que peleen entre partidos políticos aliados, pero no hay que tenerle miedo nunca a una discusión política y nosotros esperamos que se den las instancias formales que establece el Gobierno”, señaló.

Así, reiteró que “no hay que temerle a la discusión” y aseveró estar seguro de que “muchos de esos parlamentarios se van a sentar a conversar y van a poder despejar todas las dudas que tengan respecto a este apoyo al Gobierno”.