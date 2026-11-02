La otra cara de la baja natalidad: Matrícula escolar en Chile cayó en más de 141 mil estudiantes desde 2020

La baja natalidad comenzó a mostrar sus efectos en distintos aspectos de la ciudadanía. Considerando el cierre del área de maternidad en algunos recintos de salud privados y, tras ello, se suma la disminución de escolares ingresando al sistema educativo.

Según informó El Mercurio y los datos del Centro de Estudios del Ministerio de Educación (Mineduc), entre 2020 y 2026, la matrícula escolar pasó de 3.608.158 a 3.467.027 estudiantes, lo que representa una disminución de 141.131 estudiantes en seis años.

El informe revela que los establecimientos públicos perdieron 75.263 estudiantes, mientras que los particulares subvencionados registraron una baja de 87.315 alumnos durante este período.

Por otro lado, los recintos particulares pagados aumentaron su matrícula en 21.974 estudiantes. Y los establecimientos de administración delegada registraron una disminución de 527 alumnos.

Según las cifras del citado medio, regiones como Valparaíso, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos registraron descensos en sus matrículas entre 2020 y 2026.

En tanto, la Región Metropolitana pasó de 1.384.847 a 1.309.286 estudiantes.

Cabe recordar que, de acuerdo a las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), durante 2025 nacieron 146.446 niños, cerca de 130 mil menos que en 1993.