Municipalidad de Santiago rebautiza centro comunitario en honor al expresidente Sebastián Piñera

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, encabezó este lunes la ceremonia en que el Centro Comunitario Santiago en Compañías pasó a llamarse “Centro Comunitario Presidente Sebastián Piñera Echenique“.

A la instancia asistieron la viuda del exmandatario, Cecilia Morel, y su hija Magdalena Piñera, presidenta de la fundación que lleva el nombre de su padre.

La iniciativa contó con la aprobación del Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC) y del Concejo Municipal.

“Me parece justo que el nombre del presidente Piñera quede asociado a este lugar“, dijo Desbordes, quien trabajó con el expresidente desde la campaña de 2009 y fue su subsecretario de Investigaciones y ministro de Defensa. “En mi gestión como alcalde no hay duda, el presidente Piñera es una fuente de inspiración”, agregó.

El inmueble, declarado monumento histórico en 1981, alberga la Oficina Local de la Niñez, con más de 40 profesionales, y un polo de cuidado infantil que atiende a más de 32 niños y niñas al día. En menos de un año, según el alcalde, el centro ha realizado más de 10 mil atenciones a más de 2 mil personas. También se realizan talleres, ferias de emprendedores y actividades culturales.

Cecilia Morel destacó que en el lugar “se encarna mucho de los valores, de los principios y de las acciones que impulsó mi marido“, y recordó políticas como “los niños primeros en la fila” y el postnatal de seis meses.

Magdalena Piñera, por su parte, afirmó que el centro “refleja en gran medida todo lo que mi padre hizo” en favor de la primera infancia.

Desbordes adelantó nuevos proyectos para el inmueble, como un auditorio y la habilitación de la antigua cocina de la escuela normal para actividades de capacitación. Además, anunció que el jueves se homenajeará a la expresidenta Michelle Bachelet, a quien destacó por su aporte a la primera infancia.