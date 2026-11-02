Ministro Poduje presenta querella y pide “desalojo inmediato” por ocupación de sede de la Federación de Tenis

Esta jornada, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, presentó una querella a través del Serviu (Servicio de Vivienda y Urbanización) por el delito de usurpación de terrenos, a propósito de la ocupación irregular de la sede de la Federación de Tenis de Chile (FETECH) ubicada en Cerro Colorado, Las Condes, por parte de Milovan Kegevic.

La situación se dio a conocer por la FETECH a través de un comunicado, en donde se acusó que el recinto se encuentra “bajo control” de Kegevic, quien ganó las elecciones para presidir la Federación en junio de 2026, pero posteriormente fue inhabilitado por la Comisión de Elecciones por presentar un título universitario falso.

Tras esta situación, Poduje anunció una querella y pidió el “desalojo inmediato” de la propiedad que está “siendo usurpada ilegalmente” por quienes “dicen hablar al nombre de una asociación de tenis que no lo reconoce tampoco a ellos”.

“El predio es del SERVIU y no hay ningún tipo de autorización para que esas personas sigan ocupando y lucrando con ese terreno. Vamos a disponer de todos los equipos humanos y técnicos para poder ejecutar, junto a Carabineros, el desmonte de todas las construcciones que fueron hechas sobre este terreno sin permiso”, añadió.

En esa línea, agregó que las inmediaciones incluyen “un gimnasio que no tiene permiso, una caseta que no tiene permiso y oficinas. Más encima, los usurpadores ponen la dirección de nuestro terreno para mandar cartas, incluida una carta que me están mandando a mí. Vamos a proceder con todo el rigor de la ley para recuperar nuestros terrenos como lo hacemos con todas las personas que se los toman”.

El reclamo de la Fetech