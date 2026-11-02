Trabajador muere tras accidente en obras de la Línea 7 del Metro en Renca

Durante la tarde de este lunes, Metro de Santiago confirmó a través de un comunicado el fallecimiento de un trabajador de la empresa CSM SOLMET, quien se accidentó en las obras de la futura Línea 7 del servicio de transporte en la comuna de Renca.

De acuerdo con información preliminar, el fatal accidente habría ocurrido durante las labores de desmontaje de maquinaria en la construcción de la futura estación Brasil. La investigación del hecho quedó a cargo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones.

La empresa de transporte aseguró que, “desde que tomó conocimiento de lo ocurrido, Metro se encuentra presente en el lugar y colaborando con la empresa y las autoridades competentes para esclarecer las circunstancias del accidente y verificar el cumplimiento de los protocolos y la normativa vigente”.

Asimismo, señaló que la empresa a la que pertenecía la maquinaria “prestó servicios a Metro hasta enero de este año”.

Por último, expresó sus condolencias a la familia y seres queridos del trabajador fallecido, reiterando su “total disposición a colaborar con las autoridades en todo lo que sea necesario”.