Lista para ser ley: Cámara aprueba proyecto que proyecto que facilita contratación de inspectores de seguridad municipal

Esta jornada, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de ley que perfecciona la ley de seguridad municipal, con lo que la iniciativa completó su tramitación en el Congreso y quedó lista para ser ley.

El texto busca resolver obstáculos que dificultaban la contratación de inspectores de seguridad municipal y la acreditación de los requisitos para ejercer sus funciones.

Uno de sus principales cambios permite contratar a estos trabajadores bajo el Código del Trabajo, manteniendo su calidad de funcionarios públicos y su sujeción a las reglas de responsabilidad administrativa. Además, excluye sus remuneraciones del límite general de gasto en personal municipal, estableciendo un régimen especial.

La norma fija como regla un tope del 5% de los ingresos propios percibidos por el municipio durante el año anterior, que podrá elevarse al 15% con autorización fundada de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere). También permite alcanzar hasta un 25%, previa autorización de esa subsecretaría, mediante un acto administrativo fundado y visado por la Dirección de Presupuestos.

La iniciativa también amplía las alternativas para acreditar la idoneidad física y psicológica de los inspectores, permitiendo realizar las evaluaciones en establecimientos de salud públicos, privados y mutuales de seguridad.

Finalmente, en materia de conducción, establece que quienes manejen vehículos destinados a funciones de seguridad municipal deberán contar con la licencia no profesional correspondiente a las características del vehículo, con una antigüedad mínima de tres años.

Reacciones de las y los parlamentarios

La diputada Claudia Mora (RN), integrante de la Comisión de Gobierno Interior, señaló que “me parece que es un avance para el fortalecimiento de la seguridad municipal, dándole la posibilidad a los alcaldes de priorizar en este ítem al momento de definir sus presupuestos. Esperemos que esto se traduzca es más seguridad en nuestros barrios, que es lo que piden a gritos nuestros vecinos”.

Por su parte, el parlamentario Mauro González (RN), integrante de la Comisión de Seguridad, agregó que “es una muy buena noticia que se haya aprobado esta Ley de Seguridad Municipal que entrega mayores oportunidades y herramientas a los municipios para que sigan colaborando en seguridad, para que sigan colaborando en poder contrarrestar la delincuencia”.

“Ayuda esta ley a que los municipios puedan contratar inspectores, entrega mayor flexibilidad y también la aptitud psicológica como también física ahora se puede acreditar a través de los establecimientos de salud, públicos como privados. Esperamos que esta herramienta se aplique de buena manera y que colabore con la seguridad y también con nuestras policías”, finalizó.