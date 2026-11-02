Gabriel Boric será el orador principal del Foro de las Américas y el Mundo 2026

El Foro de las Américas y el Mundo 2026 confirmó la participación del expresidente Gabriel Boric en su segunda conferencia anual, que se realizará el próximo jueves 5 de noviembre en Washington, Estados Unidos.

El encuentro reúne a líderes políticos, empresariales, académicos y representantes de la sociedad civil de América Latina, Estados Unidos y otras regiones para debatir sobre aspectos como la economía mundial y la geopolítica.

Uno de los temas que se analizarán serán las elecciones de mitad de mandato de 2026 en Estados Unidos, que se realizarán durante el próximo martes 3 de noviembre, y las implicancias que podrían tener sus resultados para la política exterior.

Según la prensa de Estados Unidos, las elecciones de medio mandato podrían traer complicaciones al escenario político del presidente Donald Trump, ya que la mayoría de las encuestas indican que los republicanos perderían el control de la Cámara de Representantes.

La participación de Boric en el foro

A través de redes sociales se confirmó la asistencia del líder del Frente Amplio.

“El Georgetown Americas Institute tiene el honor de dar la bienvenida al expresidente de Chile, Gabriel Boric, como orador principal de la Conferencia Las Américas y el Mundo 2026”, señaló la publicación de Instagram.

De acuerdo con información del foro, el exmandatario ofrecerá a las 13:10 horas un discurso en el que abordará distintos temas como el potencial de la inteligencia artificial en el desarrollo económico y el mercado laboral, el rol de la gobernanza digital en la protección de la dignidad y la libertad humanas, y las oportunidades y desafíos que presenta la transición energética global.