Banca gana más de US$ 4.400 millones a septiembre y Banco de Chile lidera el ranking de utilidades seguido de Santander y BCI

El sistema bancario chileno acumuló utilidades por US$ 4.616 millones entre enero y septiembre de 2026. Así lo informó la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que precisó que la cifra representa un alza real de 2,78% en doce meses.

De ese monto, US$ 4.477 millones corresponden a la ganancia atribuible a los propietarios de los bancos. El resto, US$ 139 millones, pertenece al interés no controlador.

De acuerdo con el reporte del regulador, la rentabilidad sobre patrimonio promedio del sistema llegó a 15,07%, por debajo del mes anterior. La rentabilidad sobre activos promedio, en tanto, se mantuvo en 1,34%.

Las colocaciones efectivas de la banca sumaron US$ 297.749 millones al cierre de septiembre, con un crecimiento real de 0,93% en doce meses.

Los ingresos y gastos de la banca a septiembre

El resultado del período se apoyó en ingresos operacionales por US$ 14.850 millones. El principal componente fue el ingreso neto por intereses, que sumó US$ 8.954 millones y representó el 60,3% del total.

A ese monto se sumaron US$ 2.604 millones por comisiones netas y US$ 1.188 millones por resultado financiero neto.

En tanto, los gastos operacionales del sistema llegaron a US$ 6.429 millones, equivalentes al 43,3% de los ingresos operacionales.

Las pérdidas crediticias, por su parte, totalizaron US$ 2.514 millones en los primeros nueve meses del año. Tras descontarlas, el resultado operacional de la industria antes de impuestos fue de US$ 5.908 millones. El gasto por impuesto a la renta alcanzó US$ 1.291 millones.

Banco de Chile lidera las utilidades, seguido por Santander y BCI

Banco de Chile volvió a liderar las utilidades del sistema, con una ganancia atribuible de US$ 976 millones al cierre del tercer trimestre. La cifra representa un alza de 2,2% frente al mismo período de 2025 y equivale al 21,8% de las ganancias atribuibles de toda la industria.

La entidad registró ingresos operacionales por US$ 2.502 millones y gastos operacionales por US$ 899 millones. Sus pérdidas crediticias sumaron US$ 387 millones.

En el segundo lugar se ubicó Banco Santander, con US$ 920 millones atribuibles a sus propietarios. Considerando el interés no controlador, la utilidad del banco llegó a US$ 944 millones, que es la cifra que la entidad informó a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).

Santander anotó ingresos operacionales por US$ 2.338 millones y la menor relación entre gastos e ingresos operacionales de los grandes bancos, con 33%. En contraste, sus pérdidas crediticias fueron las más altas de la industria, con US$ 456 millones.

BCI completó el podio con una ganancia atribuible de US$ 899 millones, un 13,7% más que en igual período del año pasado. El banco reportó el mayor ingreso neto por intereses del sistema, con US$ 1.524 millones, y pérdidas crediticias por US$ 260 millones.

Con estos resultados, los tres mayores bancos privados del país concentraron el 62,4% de las ganancias atribuibles del sistema.

BancoEstado y Scotiabank completan los primeros lugares

Más atrás apareció BancoEstado, con una ganancia atribuible de US$ 428 millones. La entidad estatal registró pérdidas crediticias por US$ 282 millones y el mayor gasto por impuesto a la renta entre los bancos, con US$ 406 millones.

Scotiabank Chile se ubicó en el quinto lugar, con US$ 364 millones. En su caso, las pérdidas crediticias, de US$ 395 millones, superaron la utilidad del período. Les siguieron BICE, con US$ 221 millones, y Banco Falabella, con US$ 197 millones atribuibles a sus propietarios.

En el caso de Falabella, la utilidad total del período fue de US$ 298 millones. La diferencia se explica por los US$ 101 millones que corresponden al interés no controlador, la mayor cifra de este tipo en la industria.

El resto de los bancos y la única entidad con pérdidas

Itaú Chile reportó una ganancia atribuible de US$ 148 millones, por delante de BTG Pactual, con US$ 95 millones, y Banco Consorcio, con US$ 76 millones.

Más abajo se ubicaron Banco Internacional, con US$ 59 millones; JP Morgan Chase Bank, con US$ 42 millones; y Banco Ripley, con US$ 33 millones.

Completan la lista HSBC Bank Chile, con US$ 23 millones; China Construction Bank, con US$ 5 millones; y Bank of China, con US$ 3 millones.

En el otro extremo, Tanner Banco Digital fue la única entidad del sistema que registró pérdidas a septiembre, por US$ 14 millones.