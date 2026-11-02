Fiscalía pide 35 años de cárcel para mexicanos acusados por el mayor decomiso de metanfetamina en Chile

Este lunes comenzó en Antofagasta el juicio oral contra dos ciudadanos mexicanos acusados de instalar un laboratorio clandestino de cristales de metanfetamina en una parcela de Lolol, en la Región de O’Higgins.

El Ministerio Público los acusa de tráfico de drogas, elaboración ilegal, tenencia de precursores químicos y asociación criminal. Pide 35 años de presidio para cada uno.

Según la acusación, ambos integrarían una organización criminal transnacional presuntamente vinculada al Cartel Jalisco Nueva Generación. El objetivo habría sido convertir a Chile en un centro de recepción, procesamiento y venta de metanfetamina con destino a Europa y Oceanía.

Los imputados fueron detenidos en enero de 2025 en el marco de la investigación “Cristales del Pacífico”. De acuerdo con la Fiscalía, la droga y los químicos para procesarla llegaron por mar desde el puerto de Manzanillo, en México, escondidos en tinetas de pintura.

El proceso se extenderá durante toda la semana y cuenta con medidas de seguridad especiales, como establece la ley para causas de crimen organizado.

“La Fiscalía asume la carga de probar más allá de toda duda razonable los hechos que describe en la acusación y lo hace en un juicio público, con una defensa que tendrá la posibilidad de controvertir cada pieza de la prueba”, afirmó el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios.