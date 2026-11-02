Ministra Marín informa 33 femicidios en lo que va de 2026: “Una leve disminución respecto al año anterior”

Esta jornada, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, abordó las cifras de femicidios tentados, frustrados y consumados, los que, según cifras de la cartera, mantienen una tendencia a la baja respecto al año anterior y a la última década.

En conversación con Emol, Marín precisó que el escenario “cambia de manera sustancial respecto de los femicidios frustrados, debido a las nuevas tipificaciones y respecto al trabajo mancomunado con Carabineros y la PDI”.

Al consultarle por las cifras, la secretaria de Estado señaló que “a la fecha se han registrado 33, lo que mantiene una leve disminución con respecto al año anterior, pero que, sobre todo, indica una tendencia, y que en materia de denuncias, el informe de 2025 nos reveló que la mitad de las víctimas había presentado una denuncia previa”.

La titular de la Mujer apuntó que las labores de su ministerio se centrarán “en materia de socializar y difundir el número 1455 de orientación y el 133 de Carabineros”.

En esa línea, precisó que este tema debe involucrar a todos los actores, apuntando a que “esta labor no es exclusiva del Ministerio de la Mujer. El Ministerio de la Mujer tiene un rol articulador, relevante, pero aquí deben estar presentes todos los ministerios, las instituciones, los distintos actores sociales”.

Al preguntar por las advertencias de su par de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, sobre el aumento de la captación de niños, niñas y adolescentes (NNA) para el comercio sexual en residencias de protección. Según reveló Wulf, al citado medio, se identificaron 30 residencias en esta situación y los procedimientos asociados aumentaron de 253 a 478 entre 2022 y 2025.

Marina comentó que “cuando hablamos de las residencias, corresponde al servicio especializado en esta materia, quien lleva a cabo las acciones y las gestiones. Como Ministerio de la Mujer, en nuestro rol articulador nos coordinamos junto con el Ministerio de Desarrollo Social”.

“Nosotros acompañamos, orientamos y también entregamos nuestra visión al respecto cuando hablamos de mujeres, de niñas especialmente y de adolescentes”, manifestó.