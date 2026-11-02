Sernac oficia a la ANFP por suspensión del partido entre Cobreloa y Puerto Montt

A raíz de la suspensión de la última fecha de la Liga de Ascenso por parte de la ANFP -entre Cobreloa y Deportes Puerto Montt en el estadio de Calama-, el SERNAC se pronunció oficiando a la organización para respaldar a los consumidores afectados.

La suspensión del evento deportivo no solo deja pendiente el encuentro, sino que también abrió una preocupación por los gastos que ya habían realizado los hinchas para asistir, entre ellos pasajes, alojamiento y transporte.

Por ello, desde el SERNAC indicaron que cuando un evento deportivo se suspende, las personas consumidoras que compraron entradas tienen derecho a solicitar la devolución íntegra de lo pagado, incluidos los cargos por servicio.

Sin embargo, los perjuicios económicos pueden ir más allá del valor de los boletos. Quienes hayan incurrido en gastos adicionales, como pasajes de avión, alojamiento o transporte, pueden solicitar su reparación o indemnización, siempre que puedan acreditar dichos desembolsos y que exista responsabilidad de la empresa u organización correspondiente.

Por esta razón, el llamado del SERNAC es a que los consumidores afectados conserven todos los comprobantes que permitan respaldar los gastos realizados, incluyendo entradas, pasajes aéreos, reservas de alojamiento y cualquier otro documento asociado al viaje.

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