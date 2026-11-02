PDI desarticula organización dedicada al tráfico de drogas en Calama: Se incautaron más de 57 kilos de cannabis

La Brigada Antinarcóticos Calama de la PDI, en coordinación con el Ministerio Público, desarrolló una investigación que permitió desarticular una organización dedicada al tráfico ilícito de drogas, logrando la incautación de 57 kilos 120 gramos de cannabis y la detención de dos ciudadanos peruanos vinculados a esta actividad ilícita.

El procedimiento realizado en la comuna de Calama, Región de Antofagasta, permitió establecer que la agrupación -liderada por los detenidos- utilizaba un domicilio particular para el acopio de sustancias ilícitas, las que posteriormente eran distribuidas entre microtraficantes de distintos sectores de la ciudad.

De los detenidos, el imputado de 32 años mantenía situación migratoria regular, aunque registraba una notificación de expulsión, mientras que el segundo de 37 años se encontraba en situación migratoria irregular.

Aldo Castagnoli, jefe subrogante de la Brigada Antinarcóticos Calama, recalcó la importancia del trabajo investigativo especializado para abordar el tráfico ilícito de drogas, particularmente en la identificación de las personas involucradas, sus mecanismos de operación y las redes utilizadas para el acopio y distribución de sustancias ilícitas.

Ambos detenidos fueron formalizados por el Ministerio Público y puestos a disposición ante el Juzgado de Garantía de Calama por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes. Se estableció un plazo de investigación de 70 días.