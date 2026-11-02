Rabat responde a la oposición tras ser tildado de interlocutor no válido: “He tenido un excelente diálogo con parlamentarios de todos los partidos”

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, defendió este lunes su relación con el Congreso luego de que la oposición sostuviera que ya no es “un interlocutor válido” a raíz de la cuestionada rebaja de penas a condenados por delitos sexuales contra menores de edad.

Desde el Congreso Nacional, Rabat fue consultado por la ofensiva de partidos de la oposición, los cuales entregaron una carta al Gobierno para exigir su renuncia. Allí, líderes y jefes de bancada del sector argumentaron que el secretario de Estado perdió la legitimidad política y la confianza para poder dialogar con el Congreso respecto a la agenda legislativa del Ejecutivo.

Así lo confirmó el diputado y presidente del Partido por la Democracia (PPD), Raúl Soto, en La Moneda: “Como oposición, a partir de hoy, no consideramos al ministro Fernando Rabat como un interlocutor válido para tramitaciones legislativas como la Ley de Presupuestos”, señaló.

Al respecto, Rabat sostuvo que “lo que ha ocurrido ahora en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados es que, como siempre, en estos ocho meses en el cargo, he tenido un excelente diálogo con los parlamentarios de todos los partidos políticos“.

“Ha sido siempre una conversación para obtener los proyectos de ley que satisfagan de mejor manera la necesidad de todos los chilenos y hoy se ha dado muestra de ello una vez más”, añadió.

Rabat por solicitudes de entrega de información de los 56 decretos: “No hay plazo”

Al ministro de Justicia también se le requirió por la entrega de antecedentes sobre los 56 decretos firmados por la cartera que otorgaron las reducciones de penas, información que ha sido solicitada tanto por la Defensoría de la Niñez como por parlamentarios de la oposición.

“Se van a otorgar oportunamente, cuando ello corresponda. Evidentemente, llevamos diez días hablando del contenido de los decretos, entonces también hay que tener un poquito de cuidado cuando están esas afirmaciones. (…) No hay un plazo (para su entrega) y lo vamos a esperar esta semana“, respondió.

En esa línea, explicó que dicha información aún no ha sido entregada debido a que “hay cierto resguardo. Nosotros queremos velar siempre por la indemnidad de las víctimas y, por lo tanto, se trata de entregar información resguardando antecedentes que son reservados”.

“Por eso quiero decirles que, como actuamos en resguardo de las víctimas, los queremos llamar a la unidad para protegerlas y, entonces, que miremos hacia adelante y que entendamos que tenemos hoy una política de Estado que debemos actualizar”, cerró.