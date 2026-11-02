Últimas horas para postular al FUAS 2027: Revisa la fecha límite y cómo postular a los beneficios en Educación Superior

Este jueves 5 de noviembre se acaba el plazo para completar el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS) 2027 para acceder a becas y beneficios como la gratuidad y becas de financiación para la educación superior.
Este plazo corresponde a la extensión de plazo que originalmente concluía el 22 de octubre con el objetivo de que más estudiantes completen el registro.
¿Cómo postular al FUAS 2027?
Para completar el formulario, debes ingresar al sitio web oficial fuas.cl.
Es un requisito fundamental contar con los datos en tu Registro Social de Hogares (RSH) actualizados.
Desde la Subsecretaría de la Educación Superior recomiendan que, una vez completado el FUAS, debes verificar que recibiste el comprobante que acredita la postulación.
Postula hasta el 5 de noviembre para acceder a los beneficios estudiantiles como becas, créditos y gratuidad para la educación superior 2027.
Una vez completado el formulario, verifica que recibiste el comprobante que acredita tu postulación.
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— Subsecretaría de Educación Superior (@SubseEdSuperior) November 2, 2026
Calendario del proceso FUAS 2027: Fechas claves
Tras el cierre de las postulaciones este 5 de noviembre, el proceso continuará con las siguientes etapas:
- 17 de diciembre de 2026: Resultados informativos de nivel socioeconómico.
- 15 de enero de 2027: Publicación de resultados de preselección.
- 10 de marzo de 2027: Publicación de los resultados finales de asignación inicial.
- 10 al 25 de marzo de 2027: Primer periodo de apelación a los resultados.
Revisa aquí los beneficios a los que se puede acceder
Los beneficios a los que los estudiantes pueden acceder son:
- Gratuidad
- Beca Nuevo Milenio
- Beca Bicentenario
- Beca Juan Gómez Millas
- Beca Juan Gómez Millas para Estudiantes Extranjeras/os
- Beca Excelencia Técnica
- Beca Excelencia Académica
- Beca Distinción a las Trayectorias Educativas
- Beca para Hijas e Hijos de Profesionales de la Educación
- Beca de Articulación
- Beca para Estudiantes en Situación de Discapacidad
- Beca Continuidad de Estudios para Instituciones en Cierre
- Beca de Alimentación para la Educación Superior
- Fondo Solidario de Crédito Universitario
- Crédito con Garantía Estatal
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