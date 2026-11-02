Con apoyo del oficialismo: Cámara aprueba admisibilidad de proyecto que busca otorgar compensaciones por pérdidas en Fondo E y D

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este lunes la admisibilidad del proyecto que busca establecer una compensación para los afiliados de las AFP por las pérdidas que se registraron en los fondos E y D durante este año.

La iniciativa fue aprobada con 73 votos a favor, 53 en contra y dos abstenciones, y contó además con el respaldo de parlamentarios de Chile Vamos en la votación para declarar admisible la propuesta.

Así, el proyecto fue declarado admisible luego de que la Mesa de la Cámara Baja frenara la iniciativa por declararla inadmisible. El argumento fue que el texto aborda temas de seguridad social, una facultad que el artículo 65 de la Constitución reserva exclusivamente al presidente de la República.

El diputado Luis Cuello (PC), que impulsó el proyecto junto al senador Daniel Núñez (PC), remarcó la aprobación de su admisibilidad y aseguró que se trata de un “acto de justicia”.

“Esto va a permitir que avancemos en este proyecto de ley para que, dentro del plazo de un año, las AFP paguen con su patrimonio aquello que perdieron, aquello que dilapidaron”, afirmó.

Además, la diputada Consuelo Veloso (FA) valoró el respaldo al proyecto por parte de parlamentarios del Partido de la Gente y del oficialismo.