Exministra Macarena Lobos y exfiscal de la ABIF Juan Esteban Laval asumen como nuevos comisionados de la CMF

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informó este lunes que Macarena Lobos Palacios y Juan Esteban Laval Zaldívar asumieron como nuevos comisionados del regulador.

Con su incorporación, el Consejo de la CMF quedó conformado por su presidenta, Catherine Tornel; el vicepresidente, Beltrán de Ramón; y los comisionados Osvaldo Adasme, Macarena Lobos y Juan Esteban Laval.

La trayectoria de la exministra Macarena Lobos

Lobos es abogada de la Universidad de Chile y doctora en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, con más de 25 años de trayectoria en el diseño de políticas públicas y la gestión legislativa.

Entre 2022 y 2026 fue subsecretaria y luego ministra de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres). Antes se desempeñó como subsecretaria de Hacienda y asesora legislativa de esa cartera.

Durante su carrera, participó en la tramitación de reformas en los ámbitos económico, financiero y previsional, entre ellas la ley que creó la CMF, la modernización bancaria, la ley que crea el Registro de Deuda Consolidada, la ley de protección de datos personales y la reforma que creó un Sistema Mixto de Pensiones.

Además, fue abogada asesora de la Dirección de Presupuestos entre 2006 y 2010 y del Ministerio del Trabajo entre 1998 y 2006.

Juan Esteban Laval y su experiencia en el sector financiero

Laval, en tanto, es abogado de la Universidad Diego Portales y máster en Políticas Públicas de la Universidad de Georgetown. Desde mayo de 2014 se desempeñó como fiscal de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), donde realizó asesoría corporativa y en regulación bancaria y financiera.

En ese cargo, participó en la tramitación de proyectos de ley vinculados a la industria financiera, como la Ley General de Bancos, la regulación del alzamiento de hipotecas y la responsabilidad de los emisores de medios de pago. También realizó presentaciones en las consultas públicas de normativas del Banco Central y de la CMF.

Previamente, entre 2004 y 2012, fue abogado jefe del Banco Central, donde asesoró en operaciones de cambios internacionales, operaciones financieras y administración de las reservas internacionales.

También participó en la administración de los recursos del Fondo de Estabilización Económica y Social y del Fondo de Reserva de Pensiones, y en la emisión y colocación de bonos de la República.