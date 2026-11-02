“Amigo y aliado…”: Presidente Kast se reúne con Santiago Abascal, líder del partido español de ultraderecha Vox

(EFE).- El presidente José Antonio Kast se reunió este lunes con el líder del partido español de ultraderecha Vox, Santiago Abascal.

El mandatario se encuentra en Madrid para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana y a quien llamó “amigo y aliado”.

Kast, quien este lunes recibió también la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid de manos de su presidenta, la conservadora Isabel Díaz Ayuso, se fotografió sonriente con su esposa junto a Abascal y su mujer.

El líder de Vox colgó las fotografías en su cuenta en X, donde mostró su alegría por dar la bienvenida a Madrid a Kast y Pía Adriasola, “amigos y aliados desde hace años“, y ha recordado que es su primer encuentro desde su llegada a la presidencia chilena.

Kast fue anfitrión el pasado septiembre del V encuentro regional del Foro de Madrid, una iniciativa auspiciada por Vox para frenar a la izquierda en América Latina.