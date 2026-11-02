Sociedad Nacional de Agricultura advierte impacto por paro de camioneros en San Antonio: “No podemos seguir sumando costos”

Esta jornada, Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), abordó el paro de camioneros en el puerto de San Antonio, el cual se mantiene desde el 28 de octubre, que además coincide con la temporada alta de exportación de frutas.

La movilización la encabeza la Agrupación de Camioneros Independientes de San Antonio, que mantiene bloqueados los accesos de los depósitos de contenedores de STI y DP World. Entre las demandas de los transportistas, exigen medidas para compensar el alza del diésel y el combustible y el congelamiento de las tarifas de transporte.

El presidente de la SNA señaló que “la agricultura vive tiempos muy difíciles“. Además, enumeró una lista de golpes, entre los cuales apuntaban al aumento del precio del petróleo y el fenómeno de El Niño.

Walker también recordó que Estados Unidos aplicará un arancel de 12,5% a los productos chilenos, lo que, según sus estudios, para la agricultura tendrá un costo de US$800 millones en los siguientes cuatro años.

“Hay problemas externos que no podemos controlar. Los internos, en cambio, tenemos que tener la capacidad de resolverlos con unidad”, agregó.

El también exministro de Agricultura manifestó que el alza de costos también se vive en su rubro y calificó a los transportistas como “socios”, aunque manifestó que “no podemos seguir sumando costos a un sector cuya actividad cayó 4,3% en el primer semestre“.

Finalmente, instó a los transportistas, a los puertos y a las navieras a alcanzar un acuerdo “lo antes posible”, para que no se vea afectada “la cadena logística de distribución de alimentos en Chile y hacia el mundo”.