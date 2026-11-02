Petróleo se desploma más de 7% en medio de expectativas de una salida diplomática al conflicto en Irán

El precio del petróleo se desplomó este lunes ante las señales de que Estados Unidos e Irán buscan una salida diplomática al conflicto en Medio Oriente, que ya se extiende por ocho meses.

El crudo WTI cayó 7,57%, equivalente a US$7,88, hasta los US$96,24 por barril, y quedó por debajo de la barrera de los US$100. El Brent, por su parte, retrocedió 7,78%, es decir, US$8,83, hasta los US$104,60 por barril.

La caída se produjo luego de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, señalara en el marco de la cumbre del G20 que aún no hay una decisión sobre Irán y que Washington prefiere una solución diplomática. Además, durante el fin de semana, Irán mantuvo conversaciones con mediadores en Doha, en un contexto en que no se registró una escalada militar significativa.

Según reportes de prensa internacional, el presidente Donald Trump habría planteado al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que los esfuerzos diplomáticos debían disponer de más tiempo antes de considerar nuevas operaciones militares contra Irán.

A esto se sumó la difusión de un plan negociado por Qatar que, según Irán, podría permitir la reapertura del estrecho de Ormuz.

OPEP+ mantiene sus objetivos de producción para diciembre

La presión sobre el crudo se vio reforzada por la decisión de los países de la OPEP+, liderados por Arabia Saudita y Rusia, que el domingo acordaron mantener sin cambios sus objetivos de producción para diciembre.

El grupo realizará su reunión ministerial completa el 29 de noviembre, cuando definirá su política para el próximo año.

Por el lado de la demanda, los datos de China también pesaron sobre los precios. Según la Oficina Nacional de Estadísticas de ese país, el índice de gestores de compras (PMI) manufacturero cayó a 49,3 puntos en octubre, desde 50,1 en septiembre, mientras que el no manufacturero bajó a 49,7 puntos.

Ambos indicadores quedaron por debajo de los 50 puntos, lo que apunta a una contracción de la actividad en el mayor importador de crudo del mundo.

Caída del petróleo contribuye al retroceso del dólar en Chile

La baja del petróleo tuvo un efecto directo en el mercado cambiario local. El dólar en Chile cerró este lunes en $977,3, con una caída de $16,09, impulsado por el retroceso del crudo, que reduce la presión sobre la inflación en un país importador de combustibles, y por el anuncio de ventas de dólares del Fisco.

Pese a la caída, el escenario para el crudo sigue siendo incierto. Este martes se realizan las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos y todavía no existe un acuerdo concreto entre Washington y Teherán, por lo que cualquier retroceso en las conversaciones podría revertir rápidamente la baja.