Mega incautación en la Ruta 5 Norte: Decomisan más de medio millón de cajetillas de cigarrillos avaluadas en $1.533 millones

Carabineros detuvo en la Ruta 5 Norte, en la región de Atacama, a dos hombres que transportaban un contenedor con 547.500 cajetillas de cigarrillos de contrabando, avaluadas en $1.533 millones. Además, se constató que una de las ramplas mantenía un encargo vigente por robo.

El procedimiento se originó a raíz de un trabajo preventivo de Carabineros, luego de una alerta de la Central de Comunicaciones (CENCO) que informó sobre un accidente de tránsito. En el incidente se vio involucrado un tractocamión cuyos ocupantes abandonaron el lugar sin prestar auxilio a la víctima.

Tras lo sucedido, los sujetos abordaron un segundo camión para continuar su desplazamiento hacia el sur. Personal especializado de la SEBV Atacama desplegó patrullajes y logró fiscalizar el vehículo a la altura del kilómetro 782, procediendo a la detención de sus dos ocupantes.

Durante los peritajes posteriores, se confirmó que el tractocamión presentaba los documentos adulterados y que una de las ramplas mantenía un encargo por robo vigente. En el operativo también se incautaron las dos ramplas, $2.613.000 en efectivo y cuatro teléfonos celulares.

Los detenidos corresponden a un ciudadano boliviano de 21 años y un chileno de 57, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público. El Juzgado de Garantía de Copiapó amplió el plazo de detención para ambos mientras se extiendan las diligencias investigativas.