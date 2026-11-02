Dólar se desploma más de $15 luego de que la Dipres anunciara ventas de hasta US$ 1.000 millones semanales en noviembre

El dólar cerró este lunes en $977,3, con una caída de $16,09, en una jornada marcada por el anuncio de ventas de divisas del Fisco y las señales de un posible diálogo entre Irán y Estados Unidos.

La divisa abrió cerca de los $988 y profundizó sus pérdidas durante la tarde, hasta tocar un mínimo de $976. Con esto, el tipo de cambio perforó los mínimos de la semana pasada y se alejó de la barrera de los $1.000 que rondó a fines de octubre.

En el mercado de metales, el cobre subió hasta los US$ 6,56 por libra, en medio de un mejor ánimo de los mercados por la menor tensión geopolítica.

El petróleo WTI, en tanto, cayó con fuerza hasta cerca de los US$ 96,2 por barril, luego de que Irán abriera la puerta a posibles conversaciones con Estados Unidos.

“Con el crudo a la baja, el metal al alza y una oferta adicional de divisas desde el Fisco, el peso suma hoy prácticamente todos los factores a su favor”, explicó el analista de mercados de Capitaria, Lucas Santillán.

Dipres anuncia ventas de dólares por hasta US$ 1.000 millones semanales

Según el analista, el principal catalizador de la jornada fue el anuncio de la Dirección de Presupuestos (Dipres), que informó ventas de dólares por hasta US$ 1.000 millones semanales durante noviembre para cubrir las necesidades de financiamiento del Fisco.

“Se trata de una oferta relevante para el tamaño del mercado cambiario local y el mercado la leyó de inmediato como un flujo vendedor constante durante todo el mes, algo que pesa directamente sobre el precio”, señaló.

En octubre, el monto máximo semanal anunciado por la Dipres había sido de US$ 600 millones.

Por su parte, el senior account manager de XTB, Sebastián Moncada, destacó que Irán mantuvo durante el fin de semana conversaciones en Doha con mediadores para explorar una salida al enfrentamiento con Estados Unidos, sin que hubiera una escalada militar significativa.

“Para el peso chileno, la lectura es positiva. Un crudo más barato reduce la presión sobre la inflación en un país importador de combustibles, y el menor temor a una crisis global le da algo de espacio al cobre”.

Sin embargo, Moncada advirtió que el alivio todavía es frágil, porque no existe un acuerdo concreto y el dólar acumula cinco meses consecutivos al alza, por lo que cualquier mala noticia podría devolverlo rápidamente a niveles más altos.

Elecciones en Estados Unidos y datos de empleo marcarán la semana

La semana, además, viene cargada de eventos. Este martes se realizan las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos y el viernes se publicará el informe de empleo de octubre.

Según Moncada, el escenario bajista para el dólar se daría si continúan las señales de diálogo con Irán y el petróleo sigue retrocediendo, lo que podría llevar a la divisa hacia los $975.

“El escenario alcista se activaría si la jornada electoral genera nerviosismo o si reaparecen amenazas de nuevos ataques. Ahí el dólar podría subir hacia $985 y, en un caso más extremo, volver a la zona de $990”, advirtió.

Desde el punto de vista técnico, Santillán explicó que el dólar perdió con claridad la zona de $985 a $989, que operaba como soporte en las últimas jornadas. Si quiebra el mínimo del día, en $976, el siguiente piso aparece en $973,2, el cierre del 5 de octubre. Hacia arriba, la primera resistencia se ubica en $979 y luego en $985.