General Motors presentó su portafolio 2027 en Estados Unidos: Lo último de Cadillac y Corvette con relación a Latinoamérica

General Motors eligió Estados Unidos para presentar parte de su portafolio 2027, una apuesta que combina tecnología propia, nuevos avances y una amplia gama de vehículos, desde los SUV de Chevrolet hasta el Corvette. La presentación se realizó en un garage premium de autos de alta gama en Ashbury, New Jersey.

Corvette: potencia con control

El Corvette acelera de 0 a 100 km/h en apenas 3 segundos. Pese a su potencia, el modelo mantiene muy buen control al exigirle más velocidad, lo que entrega comodidad y seguridad al conducir.

En Chile no se vende en tiendas físicas y solo puede importarse. Tanto General Motors como los fanáticos chilenos ven con buenos ojos su llegada, pero todavía no existe una ruta confirmada hacia el mercado sudamericano.

Cadillac, cada vez más cerca

Cadillac, la marca de lujo de GM, ya confirmó su llegada a Sudamérica, con Brasil como punto de partida en 2027. Sobre Chile, [NOMBRE Y CARGO] afirmó: “Estamos más cerca que siempre. Estamos cerquísimas. Estamos muy enfocados, dependiendo, claro, del resultado inmediato en Brasil, que aparentemente ya está bueno”.

La competencia de las marcas chinas

GM enfrenta además una competencia cada vez más intensa por el avance de los fabricantes chinos. “Hace como 2 años, 2 años y medio, la estrategia de China cambió. Empezaron a producir autos con más planificación, con más contenido, con diseño bonito, con calidad. Y cuando entendieron que debían exportar, nosotros estamos respondiendo”, señaló [NOMBRE Y CARGO].

En Chile, las marcas compiten con más tecnología, mayor equipamiento y precios cada vez más competitivos, lo que podría traducirse en más alternativas para los conductores.