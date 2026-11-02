Quiroz por caída de la minería en el Imacec: “Se debe al efecto acumulado de muchos años de incertidumbre, bajas inversiones”

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, atribuyó la caída de la minería en el Imacec de septiembre a los años de incertidumbre y bajas inversiones en el sector, y aseguró que el próximo año las cifras de actividad serán mejores.

Según informó este lunes el Banco Central, el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) creció apenas 0,2% anual en septiembre, afectado por una caída de 12,1% en la minería, explicada principalmente por una menor producción de cobre. La actividad no minera, en cambio, creció 2%, con un alza de 4,5% en el comercio.

“El Imacec vuelve a reflejar lo que venimos diciendo hace mucho rato, que tenemos un problema con la producción minera. La producción minera está respondiendo a muchos años de incertidumbre y bajas inversiones”, señaló el secretario de Estado tras la sesión de la comisión mixta de Presupuestos en el Congreso.

Quiroz afirmó que la producción de cobre cayó 15% en septiembre respecto del año pasado.

“Esa es una caída que no se debe a ningún efecto de ninguna política, sino que se debe al efecto acumulado de muchos años de incertidumbre, bajas inversiones. Esta es la consecuencia”, sostuvo.

Pese a ello, el ministro destacó el desempeño de los sectores no mineros y, en particular, la recuperación del comercio: “Es muy difícil hacer un número mucho más positivo con la minería cobrándonos este precio que nos está cobrando, el precio de muchos, muchos, muchos años de incertidumbre, de amenaza de nacionalización, de royalty, etcétera. Pero como estamos cambiando esas cosas, el próximo año los números vienen mejores”.

Las señales del Gobierno para impulsar la inversión minera

Consultado sobre qué hará el Gobierno para que la minería aproveche los altos precios del cobre, Quiroz descartó una intervención directa en el sector privado y apuntó a las señales de estabilidad.

“No le corresponde al Gobierno hacer ningún ajuste, excepto Codelco por supuesto. Lo demás, la minería privada, el Gobierno no produce. Lo que le corresponde a los gobiernos y a los Estados es dar buenas señales. Hemos dado señales de invariabilidad tributaria, hemos dado señales de estabilidad en nuestro orden jurídico económico, y esas señales son las que van a hacer que los privados inviertan y podamos tener más producción el próximo año”, indicó.

El ministro también se refirió a la tramitación del Presupuesto 2027, luego de las críticas de la oposición porque el Ejecutivo llegó a la comisión mixta sin reponer las partidas rechazadas en las subcomisiones.

Quiroz explicó que la decisión responde a un respeto por lo resuelto en cada etapa, porque en la Sala también puede haber diferencias y rechazos, y aseguró que la discusión avanza bien.

Además, destacó el debate sobre una glosa que permitiría cruzar bases de datos para evitar que personas que no corresponden accedan a ciertos beneficios, la que, según dijo, deberá perfeccionarse.

Ante la posibilidad de que parlamentarios de oposición voten por separado o rechacen la partida de la Presidencia en medio de la polémica por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, Quiroz aseguró que el Gobierno mantendrá la discusión presupuestaria “con la altura de miras, viendo la sostenibilidad de las finanzas públicas, viendo que se prioricen los recursos y con total independencia respecto a la política contingente”.