Ironman 70.3 de Pucón: Experta entrega recomendaciones para evitar lesiones durante la carrera

La carrera se realizará este domingo 11 de enero.

Este domingo 11 de enero se realizará una nueva versión del Ironman 70.3 de Pucón, denominado como la “carrera más linda del mundo”.

Se trata de una de las competencias de resistencia más exigentes del calendario nacional, y que pondrá a prueba las capacidades de los deportistas con 1.900 metros de natación, 90 de ciclismo y 21 de trote.

Cada año, cientos de triatletas se reúnen para completar el Ironman; sin embargo, es importante contar con la preparación adecuada para evitar lesiones y otros inconvenientes.

La doctora Eva Peña, médico del deporte y la actividad física de la Clínica de Recuperación de Lesiones (CRL), señaló que dicha preparación se debe realizar con meses de anticipación.

“En personas que ya practican triatlón, una preparación enfocada de al menos seis meses puede ser suficiente. En quienes realizan actividad física, pero no tienen experiencia en triatlón, lo recomendable es un año completo de entrenamiento estructurado en las tres disciplinas”, comentó.

Las lesiones más frecuentes en este tipo de competencias son por sobrecarga, debido a los altos volúmenes de entrenamiento, poco descanso y baja incorporación de preparación física, explicó la especialista.

“Muchos atletas priorizan nadar, pedalear y correr, pero dejan de lado el trabajo de fuerza, el descanso, el sueño y la nutrición, lo que aumenta considerablemente el riesgo de lesiones músculo-esqueléticas”, advirtió la profesional.

Con el objetivo de disminuir estos riesgos, la doctora aconsejó entrenar cada una de las disciplinas dos a tres veces por semana, incorporar preparación física al menos dos veces a la semana y contar con la guía de un entrenador especializado en triatlón.

En ese sentido, Peña enfatizó en la importancia de realizar chequeos médicos deportivos, especialmente en personas mayores de 35 años o con antecedentes familiares de salud.

Hay que tener en cuenta las condiciones climáticas de Pucón, especialmente durante el segmento de trote, lo que implican un desafío emocional.

“La deshidratación superior al 2% del peso corporal afecta el rendimiento y aumenta el riesgo de golpe de calor, mientras que una hidratación excesiva sin sodio puede provocar hiponatremia, una complicación grave”, acotó la doctora.

En esa línea, la hidratación tiene que ser planificada, entrenada y personalizada, idealmente con apoyo de un nutricionista deportivo.

La doctora también relevó la importancia de la recuperación y en dormir entre 7 y 8 horas.