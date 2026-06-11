Mon Laferte sorprende en entrevista con destacado medio británico: Feminismo, bipolaridad y su esperado lanzamiento Femme Fatale Vol.2

En conversación con The Guardian en Nueva York, Mon Laferte —nombre artístico de Norma Monserrat Bustamante Laferte— presenta “Femme Fatale Vol 2”, álbum que sale el 12 de junio y que completa el trabajo iniciado en octubre de 2025. A diferencia del primer volumen, de corte jazzístico, este segundo disco retoma su sonido indie-folk con canciones construidas desde la honestidad más cruda. “Las que tienen más honestidad, una forma muy cruda de decir las cosas que siento hasta el punto que es casi incómodo”, explica sobre los criterios con que seleccionó el material, revisando más de 50 canciones no grabadas de décadas anteriores.

Con más de 18 millones de oyentes mensuales y más Latin Grammy que cualquier otra cantante chilena, Laferte describe “Femme Fatale” como un cuerpo de trabajo que es “totalmente feminista, sin haber planeado hacer un álbum feminista”. El disco aborda desde la migración centroamericana hasta una agresión personal, pasando por las contradicciones del mercado musical. “No me gusta admitir que me volví mercancía”, canta en uno de los temas.

Entre Norma y Mon

La artista, que creció en Viña del Mar y cantó en esquinas de la Ciudad de México antes de alcanzar reconocimiento masivo, vive hoy en Tepoztlán, a hora y media de la capital mexicana. Su rutina cotidiana, dice, está lejos del arquetipo que encarna en el escenario: le gustan las plantas, cocinar, pintar y jugar con su hijo. “Sin mi disfraz de Mon, soy libre”, afirma. Incluso toma el metro en Ciudad de México sin ser reconocida.

Laferte también aborda en la entrevista su diagnóstico de trastorno bipolar, que describe como una fuente de vulnerabilidad emocional en su escritura. “A veces caigo en un estado de hipersensibilidad donde encuentro mucha inspiración. Lo siento todo. Y luego, cuando estoy más tranquila, miro hacia atrás y algo hermoso emerge”, señala.

Sobre feminismo, fue directa: “Creo en el feminismo, aunque se manche. Nos beneficia a todos”.