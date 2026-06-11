Hincha de Colo Colo se vuelve viral en medio de jolgorio de fans de los New York Knicks tras triunfo clave en búsqueda del título en la NBA

Caos en Nueva York. El gran desempeño del equipo local de basquetbol, los New York Knicks, que están a solo un partido de salir campeones tras 5 décadas tiene a la gran manzana paralizada.
Actualmente los Knicks lideran la serie ante San Anotnio Spurs por 3-1 y todo podría definirse este sábado a las 20.30 (hora chilena) cuando se lleve a cabo el juego 5 de las finales de la NBA.
Ante la posibilidad de tamaña hazaña,los fanáticos han invadido las calles de Nueva York demostrando su alegría y jolgorio ante la posibilidad de sumar un nuevo anillo a su palmares.
Y en esas celebraciones se vio a un hincha de Colo Colo que se volvió viral por aparecer arriba de un carro de bomberos y sobre unos andamios con una fubanda con el emblema del cuadro popular.
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