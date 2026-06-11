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Hincha de Colo Colo se vuelve viral en medio de jolgorio de fans de los New York Knicks tras triunfo clave en búsqueda del título en la NBA

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Caos en Nueva York. El gran desempeño del equipo local de basquetbol, los New York Knicks, que están a solo un partido de salir campeones tras 5 décadas tiene a la gran manzana paralizada.

Actualmente los Knicks lideran la serie ante San Anotnio Spurs por 3-1 y todo podría definirse este sábado a las 20.30 (hora chilena) cuando se lleve a cabo el juego 5 de las finales de la NBA.

Ante la posibilidad de tamaña hazaña,los fanáticos han invadido las calles de Nueva York demostrando su alegría y jolgorio ante la posibilidad de sumar un nuevo anillo a su palmares.

Y en esas celebraciones se vio a un hincha de Colo Colo que se volvió viral por aparecer arriba de un carro de bomberos y sobre unos andamios con una fubanda con el emblema del cuadro popular.

 

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