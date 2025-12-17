Incendios forestales: ¿Qué precauciones tomar ante el humo y cómo afecta la salud de las personas?

Este miércoles, Santiago amaneció con una densa nube de humo debido al incendio forestal que afecta San Pedro.

Durante las últimas jornadas se han registrado distintos incendios forestales en el país, con focos activos en las regiones de Ñuble, Biobío, Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins.

Esto ha traído consecuencias para la población debido a la mala calidad del aire. De hecho, Santiago amaneció este miércoles con una densa nube de humo debido al siniestro en San Pedro.

Por eso, es importante que se puedan tomar las precauciones necesarias ante el humo.

La doctora Patricia Matus, directora del Magíster en Salud Ocupacional y Ambiental de la Universidad de los Andes, comentó que “ante la gran presencia de humo que existe hoy, es recomendable que la población de riesgo, es decir niños, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad y pacientes asmáticos, evite salir de sus casas y exponerse al humo”.

Lee también: Incendios forestales activos en cinco regiones: Hay más de 9.500 hectáreas afectadas y equipos combaten avance del fuego

Así, entregó consejos para evitar las consecuencias del humo.

Por ejemplo, evitar hacer deporte al aire libre. Cuando se realiza una actividad física, aumenta el flujo de aire respirado, es decir, hay mayor cantidad de partículas contaminantes respiradas.

También es importante cerrar puertas y ventanas. No se recomienda ventilar las casas, oficinas y salas de clases. Esto, ya que al abrir puertas y ventanas ingresan las partículas contaminantes.

A ello se suma el uso de mascarilla para evitar aspirar las partículas contaminantes.

En este sentido, la especialista entrega recomendaciones para evitar las consecuencias del humo:

En cuanto a los síntomas por los efectos del humo, la especialista señaló que podrían ser irritación en el sistema respiratorio y en los ojos.

“Además, el respirar las partículas puede empeorar la salud de las personas que padecen algunas patologías de base como problemas respiratorios y cardiacos”, agregó.