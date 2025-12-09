Servicios presidenciales

Hoy es el último debate presidencial: ¿A qué hora y dónde ver el cara a cara entre Jeannette Jara y José Antonio Kast?

Por CNN Chile

09.12.2025 / 07:54

Revisa los detalles del último encuentro entre los candidatos antes de la segunda vuelta este domingo 14 de diciembre.

Este martes 9 de diciembre se realizará el debate presidencial organizado por la Asociación Nacional de Televisión (Anatel).

Esta es la última instancia en que la candidata de Unidad por Chile, Jeannette Jara, y el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, se enfrentarán antes de la segunda vuelta.

Es la tercera cita entre los candidatos durante sus campañas de cara a la elección presidencial de este domingo 14 de diciembre, donde el voto será obligatorio.

El debate será sin público. Además, ambos candidatos estarán sentados en un mesón frente a frente, solo contarán con lápiz y papel, y todo aparato electrónico estará prohibido.

¿A qué hora es el último debate presidencial entre Jara y Kast?

  • El último debate presidencial se realizará hoy martes a las 21:00 horas.

¿Dónde ver el último debate presidencial entre Jara y Kast?

  • El evento contará con transmisión simultánea en todos los canales asociados a Anatel, por lo que podrá verse en TVN, Mega, Chilevisión, Canal 13, La Red y TV+, además de sus plataformas digitales.

