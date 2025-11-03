Últimos días para el FUAS 2026: Conoce detalles y los documentos requeridos para postular

Restan pocos días para acceder a gratuidad, becas y créditos de educación superior. Revisa aquí cuándo se publicarán los resultados.

El pasado 22 de octubre, el Ministerio de Educación, en conjunto con el Gobierno, anunció a través de su cuenta oficial de Instagram la extensión del plazo de postulación para el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS).

Los resultados de este proceso se conocerán durante el próximo año, permitiendo saber si las y los estudiantes serán beneficiarios de gratuidad, becas o créditos para financiar sus estudios superiores.

🎓 ¡No lo dejes para últimas hora! Postula en https://t.co/d5IXrwgjyq ✅ si deseas entrar a la educación superior en 2026, ✅ ya estudias pero sin beneficios, ✅ quieres obtener uno con mayor cobertura o ✅ no cumples los requisitos de renovación y quieres optar a otro. pic.twitter.com/UJOul7w1YD — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) November 3, 2025

Además del FUAS, los estudiantes pueden completar otros formularios dentro de este proceso, como el de la Beca Vocación de Profesora o Profesor y el de Becas de Reparación, ambos necesarios para acceder a dichos beneficios.

Para postular, los interesados deben ingresar al sitio web de Beneficios Estudiantiles e iniciar sesión. En caso de no tener cuenta, deberán crear una con su correo electrónico y una contraseña.

Fechas relevantes y documentación

Entre los documentos requeridos se incluyen los antecedentes personales del postulante, información socioeconómica del grupo familiar, certificado de alumno regular de la institución de educación, entre otros. Tras completar la postulación, el sistema enviará un comprobante al correo electrónico registrado.

Información de nivel socioeconómico: 17 de diciembre de 2025

17 de diciembre de 2025 Resultados de preselección de gratuidad, becas y potenciales renovantes: 15 de enero de 2026

15 de enero de 2026 Resultados de asignación: 10 de marzo de 2026

10 de marzo de 2026 Periodo de apelación: del 10 al 25 de marzo de 2026

Lee también: “Comienza postulación al FUAS 2026: Las 10 carreras más caras de Chile”

Postulaciones y Beneficios

Gratuidad : financia la matrícula y el arancel regulado anual de carreras universitarias o técnico-profesionales.

: financia la matrícula y el arancel regulado anual de carreras universitarias o técnico-profesionales. Beca Nuevo Milenio : cubre parte del arancel anual de carreras técnico-profesionales, según el decil del estudiante.

: cubre parte del arancel anual de carreras técnico-profesionales, según el decil del estudiante. Beca Bicentenario : financia el arancel de referencia anual de carreras universitarias.

: financia el arancel de referencia anual de carreras universitarias. Beca Juan Gómez Millas : cubre hasta $1.150.000 del arancel anual de carreras universitarias.

: cubre hasta $1.150.000 del arancel anual de carreras universitarias. Beca Juan Gómez Millas para Estudiantes Extranjeros/as : financia hasta $1.150.000 del arancel anual.

: financia hasta $1.150.000 del arancel anual. Beca Excelencia Técnica : cubre hasta $900.000 del arancel anual de carreras técnico-profesionales.

: cubre hasta $900.000 del arancel anual de carreras técnico-profesionales. Beca Excelencia Académica : financia hasta $1.150.000 del arancel anual.

: financia hasta $1.150.000 del arancel anual. Beca Distinción a las Trayectorias Educativas (DTE) : financia hasta $1.150.000 del arancel anual de carreras universitarias.

: financia hasta $1.150.000 del arancel anual de carreras universitarias. Beca para Hijas e Hijos de Profesionales de la Educación : cubre hasta $500.000 del arancel anual.

: cubre hasta $500.000 del arancel anual. Beca de Articulación : financia hasta $500.000 del arancel anual de carreras profesionales.

: financia hasta $500.000 del arancel anual de carreras profesionales. Beca para Estudiantes en Situación de Discapacidad : financia parte del arancel anual, según el decil y tipo de carrera.

: financia parte del arancel anual, según el decil y tipo de carrera. Beca Continuidad de Estudios para Instituciones en Cierre : dirigida a estudiantes de la Universidad del Pacífico, Universidad ARCIS y Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología (Unicit).

: dirigida a estudiantes de la Universidad del Pacífico, Universidad ARCIS y Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología (Unicit). Beca de Alimentación para la Educación Superior (BAES – Junaeb) : entrega un aporte destinado a la alimentación de estudiantes.

: entrega un aporte destinado a la alimentación de estudiantes. Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU) : financia parte o la totalidad del arancel anual mediante un préstamo.

: financia parte o la totalidad del arancel anual mediante un préstamo. Crédito con Garantía Estatal (CAE): financia parte o la totalidad del arancel anual de carreras universitarias, técnico-profesionales o de las Fuerzas Armadas, administrado por Comisión Ingresa.

Los resultados de las distintas etapas estarán disponibles en el sitio web resultados.beneficiosestudiantiles.cl