Comienza postulación al FUAS 2026: Las 10 carreras más caras de Chile

Desde este 1 de octubre y hasta el 22 estará disponible el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica, que permite acceder a gratuidad, becas y créditos. Fundación por una Carrera advierte que la mitad de los estudiantes matriculados no postula a beneficios.

Este miércoles 1 de octubre comienza el proceso de postulación al Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS) 2026, que se extenderá hasta el 22 del mismo mes.

A través de este trámite, los estudiantes pueden acceder a la gratuidad, becas estatales, el Crédito con Aval del Estado (CAE), el Fondo Solidario y la Beca de Alimentación Junaeb.

El calendario considera fechas clave: el 17 de diciembre se informará el nivel socioeconómico, el 15 de enero se publicarán los resultados de preselección y el 10 de marzo se entregarán los resultados de asignación.

Las apelaciones podrán realizarse entre el 10 y el 25 de marzo de 2026.

Pese a la relevancia del FUAS, uno de cada dos estudiantes matriculados no postula a beneficios. En 2024, más de 650 mil jóvenes quedaron fuera del proceso.

Según Fundación por una Carrera, un tercio de los alumnos de 4º medio no completa el formulario, limitando directamente sus posibilidades de continuar estudios.

Las 10 carreras más caras en Chile (arancel promedio anual 2025)

Medicina – $9.620.559 Odontología – $9.464.138 Ingeniería Civil – $6.293.088 Ingeniería Civil Eléctrica – $6.242.729 Ingeniería Civil de Minas – $6.229.327 Ingeniería Civil en Obras Civiles – $6.160.046 Ingeniería Civil Plan Común – $6.121.277 Ingeniería Civil Química – $6.033.766 Ingeniería Civil Matemática – $6.032.452 Ingeniería Civil Industrial – $5.950.398

Los altos costos en carreras de salud y algunas ingenierías —que superan los $9 millones anuales— hacen que la gratuidad, becas y créditos sean herramientas clave para que miles de familias puedan financiar la educación superior de sus hijos.

Buscador de becas y créditos

Para reducir la brecha de información, Fundación por una Carrera desarrolló el buscador online de becas y créditos más grande de Chile, que reúne más de 1.500 beneficios disponibles en universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica.

La plataforma permite filtrar según carrera, institución o comuna, e incluye herramientas de orientación vocacional con videos y actividades para apoyar la toma de decisiones.

Se puede acceder a esta plataforma en http://buscador. porunacarrera.cl/