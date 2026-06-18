Gobierno anuncia urgencia legislativa a proyectos de fertilidad: Se buscará poner énfasis en el acceso equitativo a la información

La ministra de Salud, May Chomali, anunció que el Ejecutivo pondrá urgencia legislativa a proyectos de fertilidad.

Se trata de dos iniciativas orientadas a promover la fertilidad y prevenir la infertilidad, en el marco de las bajas cifras de natalidad registradas en Chile.

En la instancia, Chomali estuvo junto a la presidenta del Senado, Paulina Núñez, y parlamentarios que integran las comisiones de Salud del Congreso.

La autoridad explicó que la urgencia responde a la necesidad de fortalecer las acciones preventivas y garantizar un acceso más equitativo a información y exámenes en torno a la fertilidad.

“No hay mejor herramienta de prevención que la información. Las mujeres, las parejas y las familias deben contar con educación de calidad y acceso a estudios que les permitan conocer su situación de fertilidad y tomar decisiones informadas sobre sus proyectos de vida. Por eso hemos decidido dar urgencia a estos dos proyectos, porque contribuyen a reducir brechas y avanzar en mayor equidad en salud”, dijo.

Por su parte, la senadora Núñez comentó que “durante años hemos dejado de lado el rol que deben cumplir las políticas públicas de informar, promover y entregar herramientas para que las personas puedan tomar decisiones con mayor libertad y conocimiento”.

“La crisis de natalidad que enfrentamos exige abordar también la infertilidad, que hoy está reconocida como una enfermedad, y avanzar en información, prevención y acceso a tratamientos”, acotó.

Los proyectos de fertilidad que tendrán urgencia legislativa son:

Boletín N°16.709-11: Modifica la Ley N°20.418 para incorporar expresamente la infertilidad dentro de las materias respecto de las cuales el Estado debe entregar información, orientación y educación a la población, fortaleciendo además las acciones de prevención y detección temprana.

Boletín N°16.708-11: Modifica el Código Sanitario para incorporar la prevención de la infertilidad dentro de las prestaciones que pueden desarrollar los profesionales de la salud, permitiendo la indicación de exámenes preventivos y favoreciendo diagnósticos oportunos.

Desde el Ministerio de Salud recalcaron que ambas iniciativas forman parte de una “agenda orientada a fortalecer las políticas públicas de salud reproductiva y contribuir, desde la prevención, la información y la equidad, a enfrentar los desafíos asociados a la disminución de la natalidad en Chile”.