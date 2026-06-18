Presidenta de la CCS respalda Sala Cuna Universal y advierte por empleo femenino: “Cada día que nos demoramos, la situación es peor”

La presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), María Teresa Vial, respaldó las indicaciones presentadas por el Gobierno al proyecto de Sala Cuna Universal y afirmó que la iniciativa es necesaria para eliminar una barrera que afecta especialmente el acceso de mujeres al empleo formal.

En entrevista con CNN Chile Radio, Vial sostuvo que los cambios propuestos por el Ejecutivo son “correctos” y llamó a no seguir postergando una discusión que, según dijo, lleva dos décadas sin resolverse.

“No podemos seguir utilizando excusas de que los proyectos no son perfectos para no aprobar una ley que transversalmente sabemos que provoca un perjuicio muy grave”, afirmó.

CCS respalda indicaciones de Sala Cuna Universal

La presidenta de la CCS recordó que la actual norma del artículo 203 del Código del Trabajo establece la obligación de proveer sala cuna cuando una empresa cuenta con 20 o más trabajadoras.

A juicio de Vial, ese diseño genera una distorsión en la contratación femenina y mantiene la carga del cuidado asociada principalmente a las mujeres.

“Tenemos una norma del artículo 203 desde 1917 y llevamos 20 años tratando de eliminar esta norma, que es muy injusta porque dice que una empresa, cuando contrata a la mujer número 20, tiene que dar un derecho, y si tiene 19 mujeres, ese derecho no existe para esas 19 mujeres”, señaló.

La dirigenta gremial agregó que el sistema actual “lleva toda la carga de la natalidad a las mujeres”, como si los hombres “no tuvieran ninguna responsabilidad por el hecho de ser padres”.

En esa línea, sostuvo que la reforma apunta a corregir una barrera de acceso al mercado laboral.

“Lo que va a hacer, lo que tiene que hacer ya después de 20 años, es eliminar esa barrera de que las mujeres puedan trabajar en las mismas condiciones que tienen los hombres para entrar a trabajar”, planteó.

“Cada día que nos demoramos, la situación es peor”

Vial vinculó la discusión por Sala Cuna Universal con el deterioro del empleo formal, especialmente en el caso de las mujeres.

Según sostuvo, hace 20 años el debate se daba en un escenario con menores tasas de desempleo femenino y una economía capaz de generar más puestos de trabajo formales.

“En estos 20 años que lo hemos demorado, las personas que van perdiendo posibilidades de salir adelante son las mujeres. Y cada día que nos demoramos, la situación es peor”, advirtió.

La presidenta de la CCS apuntó a las últimas cifras del mercado laboral y señaló que el país está creando principalmente empleo informal.

“Según las últimas cifras, de febrero a abril, se crearon 107.857 oportunidades de empleo informales y se destruyeron 39.558 empleos formales”, afirmó.

Vial sostuvo que esa realidad vuelve más urgente aprobar una reforma que facilite la contratación femenina y amplíe el derecho a sala cuna.

“No sacamos nada con eliminar esta restricción si después no podemos ofrecer empleo”, dijo.

Financiamiento y Seguro de Cesantía

Consultada por el mecanismo de financiamiento propuesto por el Gobierno, que considera recursos asociados al Seguro de Cesantía para evitar un aumento de costos laborales, Vial defendió la fórmula como una alternativa posible en el escenario actual.

“Es el único camino posible para este minuto en particular”, afirmó.

La presidenta de la CCS reconoció que el mecanismo tiene impactos, pero sostuvo que no existen recursos disponibles que permitan financiar la iniciativa sin algún tipo de costo.

“Lamentablemente no tenemos recursos de los que podamos echar mano y que no tengan ningún impacto”, dijo.

De todos modos, planteó que el beneficio esperado es mayor que los efectos del mecanismo escogido.

“Todas estas medidas tienen impacto, pero el beneficio logrado es muchísimo mayor”, señaló.

Vial también respondió a las críticas que apuntan a que el diseño funcionaría como un alivio para los empleadores.

“Aquí el foco debe estar puesto en los niños y en los trabajadores. Y en todos los trabajadores, no en los trabajadores que tenemos ahora el privilegio de tener un trabajo formal”, afirmó.