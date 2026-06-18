Schwager aseguró el suministro energético de Exponor 2026 y firma acuerdo para la edición 2028

Schwager, a través de su filial PowerTech, fue el responsable de asegurar el suministro energético de Exponor 2026, la principal exhibición minera y energética del país (y una de las más grandes del mundo), aportando la infraestructura y el respaldo necesarios para garantizar el funcionamiento continuo de todas las áreas del evento.

Para el desarrollo de la exhibición, la compañía desplegó 16 equipos electrógenos Denyo, de origen japonés, que en conjunto entregaron 4 MVA de potencia para abastecer los distintos espacios del recinto y contar con sistemas de respaldo preparados para responder ante cualquier contingencia.

El servicio fue complementado por un equipo técnico especializado de Schwager PowerTech, presente en terreno las 24 horas del día durante toda la exhibición, monitoreando permanentemente el funcionamiento de los equipos y velando por la estabilidad del suministro eléctrico. Asimismo, la compañía aportó soluciones de iluminación exterior mediante torres fotovoltaicas, contribuyendo a una operación más eficiente y sustentable.

Nuevo acuerdo para 2028

Como reflejo del exitoso trabajo desarrollado durante esta edición, Schwager y Exponor firmaron un acuerdo de colaboración para la siguiente versión del evento, que se llevará a cabo el 2028, mediante el cual la compañía volverá a ser responsable del soporte energético de la exhibición.

“Para Schwager es un orgullo haber sido parte de Exponor 2026, contribuyendo con infraestructura crítica para el desarrollo de uno de los encuentros más importantes de la industria minera. La firma de este acuerdo para la siguiente edición de 2028 representa una señal de confianza en nuestras capacidades y nos motiva a seguir entregando soluciones energéticas confiables, seguras y eficientes para los desafíos del sector”, señaló Alex Acosta Maluenda, gerente general de Schwager S.A.

Con más de 160 años de historia vinculada al desarrollo de la minería, Schwager continúa fortaleciendo su posición como proveedor de soluciones y servicios para la industria, aportando tecnología, experiencia y continuidad operacional a proyectos estratégicos en todo el país.