Gobierno creó grupo de tarea por ingreso de menores haitianos y se reunió con representantes de los poderes del Estado

El Gobierno anunció la conformación de una fuerza de tarea debido al caso de niños haitianos que ingresaron a Chile de manera irregular.

Esta jornada, el presidente José Antonio Kast se reunió con representantes de los poderes del Estado para abordar la situación, que se dio a conocer tras un preinforme de la Contraloría General de la República.

Asistieron el fiscal nacional, Ángel Valencia; la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich; el subcontralor Víctor Merino; la presidenta del Senado, Paulina Núñez; y el vicepresidente de la Cámara Baja, Felipe Camaño.

Tras la instancia, la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, aseveró que se buscará coordinar con los tres poderes para determinar responsabilidades y encontrar a 64 niños cuyo paradero es desconocido hasta la fecha.

“Afirmar el carácter institucional de esta reunión y su objetivo, que no es otro que establecer una coordinación efectiva entre las instituciones para encontrar las respuestas y soluciones que demanda este grave caso”, dijo.

Y añadió que “se ha creado una fuerza de tarea para agilizar la búsqueda de información y el Presidente me ha solicitado liderar la coordinación de ministerios y servicios para articular la respuesta del Estado y agilizar los intercambios de información que nos permitan despejar lo antes posible todas las dudas que existen”.