Gobierno creó grupo de tarea por ingreso de menores haitianos y se reunió con representantes de los poderes del Estado

El Gobierno anunció la conformación de una fuerza de tarea debido al caso de niños haitianos que ingresaron a Chile de manera irregular.
Esta jornada, el presidente José Antonio Kast se reunió con representantes de los poderes del Estado para abordar la situación, que se dio a conocer tras un preinforme de la Contraloría General de la República.
Asistieron el fiscal nacional, Ángel Valencia; la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich; el subcontralor Víctor Merino; la presidenta del Senado, Paulina Núñez; y el vicepresidente de la Cámara Baja, Felipe Camaño.
Tras la instancia, la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, aseveró que se buscará coordinar con los tres poderes para determinar responsabilidades y encontrar a 64 niños cuyo paradero es desconocido hasta la fecha.
“Afirmar el carácter institucional de esta reunión y su objetivo, que no es otro que establecer una coordinación efectiva entre las instituciones para encontrar las respuestas y soluciones que demanda este grave caso”, dijo.
Y añadió que “se ha creado una fuerza de tarea para agilizar la búsqueda de información y el Presidente me ha solicitado liderar la coordinación de ministerios y servicios para articular la respuesta del Estado y agilizar los intercambios de información que nos permitan despejar lo antes posible todas las dudas que existen”.
Nos hemos reunido con los distintos poderes del Estado y autoridades para abordar, con sentido de urgencia, responsabilidad y seriedad, las denuncias sobre ingreso masivo e irregular de niños a Chile. La protección de los niños está por sobre cualquier consideración política. pic.twitter.com/zbA7ssLTTJ
— José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) June 18, 2026
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