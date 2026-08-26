Fogaes ampliado para viviendas de hasta 6 mil UF: ¿Cómo funcionará y cuándo estará disponible?

Este miércoles el presidente José Antonio Kast encabezó la puesta en marcha del Fondo de Garantías Especiales (Fogaes) ampliado.

La Ley 21.748 establece un subsidio a la tasa de interés hipotecaria para la adquisición de viviendas nuevas.

¿Cómo funciona el Fogaes ampliado?

El proyecto incluye la ampliación de la cobertura del programa, incrementando los subsidios disponibles de 50 mil a 80 mil.

También aumenta el valor máximo de viviendas elegibles, pasando de 4.000 a 6.000 UF, y extiende la vigencia de dichos beneficios hasta el 31 de mayo de 2028.

De acuerdo a lo informado por las autoridades, el Fogaes estará disponible desde septiembre de este año a través de una licitación que será administrada por Banco Estado.

A ello se suma el Subsidio Tramo 4.000, el cual estará disponible a partir de noviembre de este año.

Dicho beneficio tendrá 5 mil cupos y permitirá la adquisición de casas nuevas o usadas con un valor de hasta 4 mil UF. Serán 4.500 UF en el caso de viviendas en las zonas extremas de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Aysén, Magallanes y la provincia de Palena y la isla de Chiloé.

En esa línea, se incluye un aporte del Ministerio de Vivienda equivalente a 400 UF, junto con exigir un ahorro mínimo de 200 UF.