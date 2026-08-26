Multan con más de $14 millones a Larraín Vial y Valores Security: CMF confirma sanciones por vender instrumentos de riesgo a clientes no acreditados

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) multó a las corredoras de bolsa Larraín Vial y Valores Security por comercializar instrumentos financieros dirigidos exclusivamente a inversionistas calificados a usuarios que no acreditaron dicha condición.

La determinación, informada a través de un comunicado, castiga la vulneración de las exigencias que buscan garantizar que las ofertas bursátiles se adecúen al perfil de riesgo de cada cliente.

De acuerdo con el organismo fiscalizador, los hechos ocurrieron entre marzo y mayo de 2024. En dicho periodo, Larraín Vial ofreció estos productos a 49 personas sin el estándar requerido, recibiendo una multa de 200 UF mediante la Resolución N° 8641, lo que equivale a poco más de $8 millones.

Por su parte, la Resolución N° 8642 fijó una sanción de 150 UF para Valores Security tras detectar la misma irregularidad con 13 clientes, sanción equivalente a poco más de $6 millones.

Las sanciones se dictaron por infringir la Norma de Carácter General N° 216 y la Sección II de la Norma de Carácter General N° 380, marcos regulatorios diseñados para asegurar que los intermediarios financieros velen por la adecuada correspondencia entre los instrumentos de inversión y las capacidades financieras de sus compradores.