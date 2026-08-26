Reporte Senapred: Sistema frontal deja 25 personas aisladas, 12 viviendas con daños y más de 24 mil clientes sin luz

El sistema frontal que afecta a gran parte de la zona centro-sur del país comenzó a dejar sus primeras consecuencias, con 25 personas aisladas, 12 viviendas con daño menor y más de 24 mil clientes sin suministro eléctrico.

De acuerdo con el balance entregado este miércoles por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), las precipitaciones se extienden desde Coquimbo hasta Los Lagos y han provocado además derrumbes, deslizamientos y cortes de rutas.

Hasta las 09:00 horas, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) reportaba 24.318 clientes sin electricidad en las regiones afectadas.

La mayor cantidad se concentraba en O’Higgins, con 7.266 clientes, seguida por Los Lagos, con 6.850. También se registraban interrupciones en Coquimbo, Valparaíso, la Región Metropolitana, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Ríos.

25 personas aisladas en Biobío

Una de las principales afectaciones se registra en la Región del Biobío, donde cuatro familias, equivalentes a unas 25 personas, permanecen aisladas en Quilaco.

En esa misma comuna, la ruta Q-705 se mantiene interrumpida a la altura del kilómetro 58 debido a un derrumbe.

En Arauco, en tanto, un deslizamiento de terreno afectó la fundación de la Escuela de Pichilo, mientras los equipos de emergencia mantienen el monitoreo de la situación.

Viviendas dañadas en Maule y Los Ríos

En la Región del Maule se contabilizan 11 viviendas con daño menor: cinco en Constitución, una en Teno y cinco en Cauquenes.

Otras cuatro viviendas en Constitución permanecen bajo evaluación.

En Los Ríos, Senapred informó de una vivienda con daño menor en Valdivia, mientras tres inmuebles mantienen daños en evaluación en la comuna de Los Lagos.

La ruta T-60, a la altura del kilómetro 10, presenta además alteraciones producto de un deslizamiento, con tránsito regulado por personal de Vialidad.

Rutas interrumpidas en Los Lagos

En Puerto Varas, la ruta CH-225 permanece interrumpida en los sectores Badenes Los Pollos, Los Patos, La Máquina y La Monja debido a deslizamientos.

En el lugar trabajan equipos de Vialidad y Carabineros para recuperar la conectividad.

Alta probabilidad de remociones en masa

El escenario de mayor riesgo se concentra entre Maule y Los Ríos.

Según la evaluación de Sernageomin, existe una alta posibilidad de remociones en masa en distintos sectores de Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Ríos.

En O’Higgins y Los Lagos la condición es moderada, mientras que Coquimbo, Valparaíso y la Región Metropolitana presentan actualmente una probabilidad baja en las zonas evaluadas.

Senapred mantiene además alertas amarillas y alertas tempranas preventivas en distintas regiones debido al evento meteorológico y al aumento de caudales.